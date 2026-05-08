Río Negro cobrará regalías hidroeléctricas en especie: «Los ingresos pueden ser siete veces mayores», dijo Confini

El Gobierno Nacional autorizó el ingreso de la empresa estatal Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial S.A. (Edhipsa) al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como “Provincia Comercializadora de Regalías en Especie”, una decisión que le permitirá a Río Negro intervenir de manera directa en la administración de las regalías provenientes de las represas hidroeléctricas.

“Con la renegociación de los contratos de las represas hidroeléctricas,uno de los puntos que negoció la provincia con el gobierno nacional era la posibilidad de cobrar regalías en especie”, explicó Andrea Confini, secretaria de Estado de Energía y Ambiente de Río Negro en diálogo con Diario RÍO NEGRO, al referirse al nuevo esquema habilitado por Nación.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y representa el cierre de un trámite iniciado por la Provincia semanas atrás ante el gobierno nacional. Según la resolución oficial, el procedimiento avanzó sin objeciones y quedó formalizada la incorporación de la firma estatal al sistema eléctrico nacional bajo esa categoría.

“Hoy Neuquén lo puede hacer porque tiene una distribuidora municipal o provincial”, explicó Confini al señalar que Río Negro necesitaba contar con una empresa estatal habilitada para operar dentro del Mercado Eléctrico Mayorista.

Río Negro ingresa al mercado eléctrico nacional con su empresa estatal Edhipsa

El nuevo sistema permitirá que la Provincia perciba parte de sus recursos hidroeléctricos directamente en energía y no solamente en dinero, como ocurría hasta ahora. “En vez de cobrar un valor por la energía vendida por la represa, lo cobrás directamente en kilowatts o en megas”, explicó Confini.

La funcionaria indicó que esa energía -kilowatts o en megas- luego puede comercializarse dentro del mercado eléctrico nacional. “Esos megas vos los podés vender en el mercado. Eso hace que la cantidad de ingreso por esa venta de energía sea mucho mayor que el valor de la regalía”, sostuvo.

Para avanzar con esta modalidad, la Provincia necesitaba incorporar a una empresa estatal como agente habilitado dentro del sistema eléctrico nacional. El trámite había sido iniciado formalmente en abril, cuando la empresa estatal presentó su solicitud para ser reconocida dentro del Mercado Eléctrico Mayorista bajo la figura de “Provincia Comercializadora de Regalías en Especie”.

“Nosotros necesitábamos que una empresa del Estado pueda ser comercializador en el mercado. Por eso hicimos todos los trámites con Edhipsa para que pueda ser el comercializador”, detalló la secretaria.

La resolución nacional también menciona que Cammesa confirmó la presentación de la documentación necesaria para administrar las transacciones correspondientes dentro del Mercado Eléctrico Mayorista.

“Desarrollar nuevos proyectos”: el destino de los ingresos que obtenga de las regalías en energía

Desde el gobierno provincial consideran que esta herramienta puede representar una mejora importante respecto del esquema tradicional de compensaciones económicas. “Funciona como una regalía, pero los ingresos pueden ser mayores para la provincia”, afirmó Confini.

Incluso, la titular de Energía y Ambiente aseguró que el impacto podría ser considerable. “Son básicamente siete veces más”, sostuvo al referirse a las proyecciones de ingresos bajo esta modalidad.

“Eso le permite a la provincia, de la misma manera que las regalías hidrocarburíferas, generar posibilidades”, explicó Confini, y agregó que estos recursos podrían destinarse a “desarrollar nuevos proyectos o fomentar distintas actividades” dentro de Río Negro.

La incorporación de Edhipsa al MEM también amplía el rol de la empresa estatal dentro de la política energética provincial, ya que además de su participación en el sector hidrocarburífero ahora podrá intervenir directamente en operaciones vinculadas al mercado eléctrico nacional.