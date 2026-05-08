Río Negro reabre la negociación salarial y hay fecha de la nueva paritaria estatal

Última reunión de la Función Pública. La próxima será el jueves 14 y el motivo analiza próximos aumentos salariales. Foto: M. Ochoa

El gobierno de Río Negro convocará a la nueva paritaria salarial para el próximo jueves 14 con el objetivo de retomar la discusión de los próximos aumentos para los estatales.

Hasta ahora, los incrementos del primer cuatrimestre en el Poder Ejecutivo fueron porcentuales y una suma fija de 250 mil pesos.

En las liquidaciones de febrero y abril, los salarios registraron subas que acumuladas rondaron el 11%. El sistema aplicado fue de actualizaciones ligadas a los índices inflacionarios, puntualmente con la media de los registros de las variaciones de Nación y de Viedma.

La nueva negociación

La nueva paritaria será el jueves 14. La fecha nuevamente salió de una reunión del gobernador Alberto Weretilneck y el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, que ya se constituyó en el ámbito preparatorio de las negociaciones salariales.

El encuentro se realizó el miércoles en Cipolletti. Se conoció, en principio, la fecha, pero, además, el diálogo permitió avanzar en las características de la nueva pauta salarial.

La previa habitual a la negociación salarial: reunión de Weretilneck y Aguiar. Foto: Archivo.

Un punto por resolver se vincula a si se sostendrá la actualización por inflación o, por el contrario, si el gobierno provincial plantea otra opción.

En marzo, públicamente, Weretilneck puso en duda esa continuidad por las dificultades en los ingresos provinciales, aunque, después, admitió entre ministros la dificultad de revertir ese sistema ya incorporado en las discusiones con los sindicatos estatales.

Aguiar insistió en mantener la aplicación de los registros inflacionarios y el gobernador postergó la definición a la espera de ciertas simulaciones requeridas a sus equipos técnicos.

La cancelación de las recategorizaciones

El mecanismo para las recategorizaciones pendientes y la cancelación de su deuda también formaron parte de la charla. Vale recordar que en abril se cumplió una paritaria con ATE y UPCN donde se retomó esta cuestión, precisándose que los estatales comprendidos en esa medida corresponderían al ministerio de Salud y sumarían más de 4.600.

Sus recategorizaciones derivarían en modificaciones en sus salarios y los pagos retroactivos totalizarían los 1.700 millones.

La forma de ese pago fue un tema abordado en la reunión del gobernador con el sindicalista, repitiéndose la posibilidad de su liquidación en dos o tres meses, según los montos, como se aplicó en el 2022. El mecanismo definitivo se conocerá en la paritaria del jueves 14.

Simultáneamente, el miércoles, Unter concluyó su paro de 48 horas, que reactivó a partir de la falta de convocatoria a paritaria por parte del gobierno para «antes del 30 de abril», que fue la exigencia fijada por su Congreso, reunido el 22 de abril, en Fernández Oro.

En la continuidad de la protesta, el gremio docente -que encabeza Laura Ortiz- llamó para este viernes a una conferencia de prensa en Roca y prevé la participación de otras organizaciones sindicales.

La organización docente indica que, «en un contexto hostil, de ajuste y precarización», se debe «exigir» que los «salarios sean acordes al costo de vida patagónico», «urgente establecimiento de un criterio de actualización salarial que contemple un plan de recupero del poder adquisitivo perdido» y, entre otros, «basta de bonos y sumas no remunerativas».