Javier Milei reúne a su Gabinete en plena tensión por los dichos de Patricia Bullrich y la causa de Manuel Adorni

Los recientes dichos de la senadora Patricia Bullrich sobre la causa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, generaron cierta tensión dentro del oficialismo. Pese a esta situación, el presidente Javier Milei decidió seguir adelante con la actividad que tenía programada para este viernes y ratificó la reunión con su Gabinete, aunque se anticipa un clima áspero.

Reunión del Gabinete de Javier Milei

La nueva reunión del Gabinete se realizará este viernes a las 14. El encuentro se llevará a cabo en la Casa Rosada, donde se prevé que el Javier Milei analice junto a sus ministros el avance de las medidas económicas y la agenda legislativa de las próximas semanas.

Es la primera acción oficial de todo el cuerpo del Gobierno luego de que se concretara la conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y surgieran novedades sobre la investigación judicial que cae sobre el expanelista televisivo y radia.

Además otro punto a destacar es que será la primera actividad de Javier Milei tras cumplir con su gira por Estados Unidos, cabe recordar que el jefe de Estado participará de reuniones organizadas por el Instituto Milken en busca de inversiones.

La declaración de Patricia Bullrich sobre Adorni

La ministra de Seguridad y referente de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reclamó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente “de manera inmediata” su declaración jurada de bienes, en medio de la polémica por su situación patrimonial.

“(Adorni) tiene que presentar su declaración de ingresos de forma contundente y rápida porque si no el proyecto sufre, eso es lo más importante”, afirmó Bullrich en declaraciones televisivas. En ese sentido, insistió en que el funcionario debe “hacer el esfuerzo para que esto se termine lo antes posible” y evitar que la controversia afecte la agenda del Gobierno.

La dirigente libertaria consideró que dilatar la presentación “no tiene sentido”, ya que el plazo para cumplir con la obligación ya se encuentra abierto. Además, subrayó que el oficialismo necesita enfocarse en “los temas que van a traer inversiones”, sin quedar atrapado en cuestionamientos internos.

Nuevas declaraciones de Manuel Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rompió el silencio y explicó por qué evita referirse públicamente a su situación patrimonial. “No hablo porque no puedo hacerlo, porque no quiero interpelar a la Justicia”, afirmó durante una entrevista en el programa de Alejandro Fantino en Neura Streaming.

El funcionario sostuvo que su decisión responde a una estrategia de respeto institucional: “Cuando la Justicia aclare todo, ahí sí voy a hablar. Y voy a hablar mucho”. En ese sentido, aseguró que el proceso le generó un fuerte impacto personal: “Todo el dolor y padecimiento no va a quedar en silencio”.

Adorni también hizo referencia a su vínculo con el presidente Javier Milei, quien —según afirmó— le expresó respaldo durante el proceso. “Milei me banca porque sabe la verdad. Me emociona e impacta el apoyo humano y espiritual”, señaló, y agregó: “El presidente tiene convicciones muy firmes. Jamás ejecutaría a una persona que considera honesta”.

Por último, se refirió a la presentación de su declaración jurada y a los dichos de Patricia Bullrich, quien le pidió celeridad. “Pato es una fenómena. Lo que dijo es porque todos sabían que yo la iba a presentar antes. Con Patricia trabajamos en la mesa política juntos. Está todo bien”, concluyó.