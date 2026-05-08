Coparticipación en baja: Rolando Figueroa habló de «provincias a las que les está costando arrancar»

La caída de la coparticipación de impuestos que están acusando algunas provincias, incluso con pedidos de adelantos al Gobierno nacional de por medio, fue vinculada a la merma de la recaudación tributaria por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

«En realidad es por la caída de la recaudación. También hubo alguna rebaja de impuestos que afectó a algunos lugares», se explayó el mandatario neuquino ante la consulta de Diario RÍO NEGRO.

Al encabezar la inauguración de una nueva sede del Ente Provincial de Termas en Neuquén capital, resaltó además el desempeño de la economía local y aseguró que la provincia recibirá más de 1.300 millones de dólares durante los próximos cuatro años por el efecto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Neuquén «tomó nota», dijo Rolando Figueroa

Luego de la recorrida y el corte de cintas, brindó una pequeña conferencia de prensa, en la que aseguró que, actualmente, el principal recurso que abastece las arcas nacionales «es el impuesto a los combustibles».

Figueroa evitó hablar de la coparticipación en términos de impacto para Neuquén y destacó la tarea del Ejecutivo provincial, que «hizo su trabajo y tomó nota para que los lineamientos del Gobierno nacional impacten positivamente» en la economía local.

Indicó que la provincia hoy es la cuarta que más exporta en el país y una de las que más empleo privado registrado ha incorporado, bajando la desocupación y la pobreza en más del 50%, según señaló.

Al evento también asistieron la ministra Esteves y el intendente capitalino Mariano Gaido. Foto: Matías Subat.

También mencionó los indicadores positivos que se están dando en otros rubros, como la venta en supermercados, y diferenció lo que sucede en Neuquén: «Sabemos que hay provincias a las que les está costando arrancar».

«Nos faltaba el viento de cola, tenemos un ecosistema hidrocarburífero que ya tiene más de 100 años de desarrollo», afirmó.

Según consignó un infirme del diputado peronista Guillermo Michel citado por Infobae, las provincias recibieron por coparticipación un 5% menos en el primer trimestre del año por parte de la administración central.

La situación se materializó, por ejemplo, con la aprobación de un programa de asistencia financiera el mes pasado para 12 distritos, entre los que se encuentra Río Negro.

Nuevas inversiones en el RIGI: «Llegarán más de 1.300 dólares a Neuquén»

El gobernador habló por otra parte del resultado de su estadía en Houston, Estados Unidos, para participar de reuniones con petroleras, empresarios de la cadena de valor hidrocarburífera y, por primera vez, del escenario central de la Offshore Technology Conference (OTC).

«Fue un viaje muy positivo por la posibilidad de instalar a Neuquén en el contexto internacional», dijo.

Aseguró que durante el paso por Texas hubo gran interés por lo que sucede en la provincia que concentra casi íntegramente el desarrollo de Vaca Muerta.

«Neuquén es una posibilidad de inversión y, como vemos, la demanda de gas comienza a visualizar otras cosas«, indicó.

Reveló que mantuvo reuniones «muy importantes» con tres inversores, aunque no precisó cuales. En cambio, adelantó una nueva solicitud para adherir al RIGI en la formación no convencional por parte de la empresa Chevron.

Figueroa valoró el resultado del régimen de inventivo sobre la producción incremental en Vaca Muerta y aseguró que por su implementación se recaudará en los próximos cuatro años más de «1.300 millones de dólares», con un costo fiscal de 3,5 millones por la exención parcial del impuesto a las Ganancias.

Señaló que a esa cifra se debería sumar la participación que tendrá GyP, la petrolera estatal de la provincia, que formará parte de dos proyectos adheridos al esquema y le agregará otros $300 millones de dólares a Neuquén.

Un nuevo centro termal para la ciudad de Neuquén

Según informó el Gobierno el Centro Termal Neuquén que se inauguró ayer será un espacio orientado «a fortalecer la prevención, el bienestar y el acompañamiento terapéutico a partir de recursos naturales provenientes de Copahue».

El nuevo establecimiento, que recibió una inversión de 270 millones de pesos, contará con un servicio integral de salud y articulará «termalismo, turismo y calidad de vida».

Ubicadas en Planas 571, las instalaciones brindarán acompañamiento terapéutico gracias a un consultorio médico termal que también funcionará allí.

En la inauguración también estuvieron presentes el intendente Mariano Gaido y la ministra de Turismo, Leticia Esteves.