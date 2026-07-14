Neuquén se prepara para la tradicional Fiesta del Mate y el Pan Casero: todo lo que tenés que saber de la celebración en Las Ovejas

Neuquén se prepara para la tradicional Fiesta del Mate y el Pan Casero

La provincia de Neuquén se prepara para festejar la Fiesta del Mate y el Pan Casero. El tradicional evento se realizará este 18 de julio, en la previa del final del Mundial 2026, en el pueblo del norte neuquino Las Ovejas.

El Gobierno confirmó los detalles del evento y convocó tanto a vecinos como visitantes para «compartir dos jornadas dedicadas a las tradiciones, los sabores y la identidad de la región.

Los detalles de la Fiesta Provincial del Mate y el Pan Casero

La celebración tendrá lugar el 18 de julio en el polideportivo municipal de Las Ovejas con entrada libre y gratuita. El eje central de la fiesta es el certamen de participación popular que premiará a las mejores elaboraciones de pan casero en distintas categorías: pan criollo, pan de campo, pan con betún, tortilla al rescoldo, pan saborizado y pan con chicharrón.

Podrán participar personas de diferentes localidades y aclararon que se trata de un concurso gratuito con importantes premios.

También se hará el tradicional certamen del mate, en sus versiones amargo y dulce. En el mismo se evaluará aspectos como textura, estructura, presentación y sabor, «poniendo en valor otra de las costumbres más arraigadas de la cultura patagónica».

La organización informó que durante la Fiesta del Mate y el Pan Casero además se realizarán demostraciones de elaboración de distintos tipos de pan y de masa madre, para que el público pueda conocer las técnicas de amasado y los secretos que conservan las artesanas del pan de la región.

El festival se completará con espectáculos de música folclórica en vivo, donde la cueca neuquina ocupa un lugar destacado, invitando a los presentes a disfrutar y participar de las danzas tradicionales.

Fiesta Provincial del Mate y el Pan Casero: concursos e inscripciones

Bajo el lema «Las Ovejas, te espera. Nuestras raíces, nuestros sabores», el Gobierno informó que las personas interesadas en inscribirse a los concursos deberán comunicarse al 2942-666744.

Cuando se comuniquen deberán aclarar a que concurso se anotarán, estos pueden ser: