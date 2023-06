Ex trabajadores de Perla del Este: “La Provincia no cumplió con el pago de las quincenas”

Los ex trabajadores iniciaron un acampe, a modo de protesta, en el muelle de San Antonio Oeste

Los ex trabajadores de Perla del Este están realizando una protesta debido a que la Provincia sólo les depositó un porcentaje del monto que debían percibir por sus quincenas. Ese dinero debía llegar a sus cuentas a través del ministerio de producción y agroindustria, que se comprometió a suplir la falencia del empresario a cargo de la pesquera, Carlos Matas, que se niega a cubrir las sumas, alegando inconsistencia económica.

“Sólo nos pagaron $40.000, cuándo las quincenas van de $62.000 a $67.000. En el caso de los que cobran mensualmente la diferencia es mayor, a ésos no les depositaron casi nada” explicó Marcos Gutiérrez, el delegado que representa a la pesquera dentro del Sindicato de Trabajadores de Industria de la Alimentación (STIA).

“Estamos insistiendo para que nos expliquen que es lo que pasa, pero las autoridades provinciales no dan la cara. Y con la empresa la situación sigue igual, ellos no nos mandaron los telegramas de despido pero la planta está cerrada. Ahora con nuestro abogado les exigimos las quincenas caídas. Como la firma ya anticipó que no va a cumplir, eso derivará en un litigio” amplió el gremialista.

Lo cierto es que, para reclamar por el dinero, los ex obreros decidieron realizar una protesta en el muelle de San Antonio Oeste, en el que se quedarán protagonizando un acampe hasta que les completen los pagos adeudados.

“La gente está desesperada. Nadie puede hacer frente a sus compromisos y siguen jugando con nuestra necesidad” se lamentó Gutiérrez.