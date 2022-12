Habrá más colectivos para mejorar el transporte durante el verano en Bariloche

La empresa de colectivos Mi Bus incorporará seis unidades extra a pedido del municipio de Bariloche para reforzar el servicio durante el verano, cuando el número de pasajeros suele crecer por la afluencia turística, en especial en las líneas que cubren el circuito de playas.

La jefa de Gabinete Marcela González Abdala también comunicó que ya están en marcha varias obras viales pensadas para dar más fluidez al transporte urbano y anunció que en breve se implementará una aplicación de celulares “para que la gente sepa dónde están los colectivos”.

González Abdala fue “entrevistada”por el intendente Gustavo Gennuso en su programa radial de los sábados, quien atacó a los concejales opositores que se negaron a aprobar la creación de dos nuevas tasas (una sobre los combustibles y otras a las empresas que más facturan) para generar obras que beneficien al transporte y para subsidiar el servicio.

“Algunos piensan que les da votos que el vecino no pague más -dijo Gennuso-. Y no piensan en cómo hacer para que el vecino viva mejor. La mezquindad política va por ahí. Tendremos que quitarle dinero a otras cosas pero no importa, lo vamos a hacer igual”.

La vicejefa de Gabinete dijjo que entre las obras hay algunas que ya están en marcha como la rotonda de Beschtedt y Herman, la pavimentación de la colectora del kilómetro 13, obras sobre la ruta 40 y otras en Ñireco, que están pensadas para “darle fluidez a la circulación y facilitar el tránsito del colectivo”.

El anuncio de las tasas realizado hace dos años -y luego frustrado- apuntaba a pavimentar los recorridos del transporte que todavía son de ripio con una calzada de solo tres metros, para ajustar la inversión. Pero nada de eso se encaró todavía.

González Abdala explicó que el plan de reformulación del transporte está en un proceso de aplicación gradual y aun sin el ingreso extra de las tasas que no pasaron el filtro del Deliberante, el municipio decidió ejecutar las obras programadas con fondos de rentas generales. “Será más lento, pero con este ordenamiento que hemos logrado nos podemos dar el lujo”, dijo la funcionaria.

Señaló que están en pleno trabajo “con todos los actores” que tienen que ver con el transporte para mejorar los recorridos. Sostuvo que la aplicación, además de brindar información útil a los usuarios, servirá para quienes administran y planifican el transporte. Podrán realizar el seguimiento de los colectivos, las paradas y con eso “tomar decisiones basadas en datos y no en esta puja, en la que todos quieren tener el colectivo más cerca. No siempre se puede dejar contento a todo el mundo”.

Insistió en que “la sostenibilidad del transporte exige tomar decisiones” y por eso le solicitaron a la empresa que ponga refuerzos para la temporada turística y ya existe el compromiso de agregar seis colectivos.

“El transprote es un tema prioritario al que le ponemos todo -aseguró Abdala-. Tenemos todo resuelto menos la cuestión económica, y no depende solo del municipio. Hacen falta decisiones del Estado nacional , sobre qué quiere hacer con el transporte público de pasajeros”. Se refirió así al espinoso tema de los subsidios, que han crecido por debajo de la inflación.

Gennuso dijo que hasta ahora Bariloche pudo sostener la concesión de Mi Bus en funcionamiento mientras “en muchas localidades del país se han quedado sin el servicio”. González Abdala reconoció que muchas de las medidas “no dejan de ser un parche” y la salida sería que “los sectores empresariales y políticos encuentren la vuelta para que este sea un país próspero, y no haya que subsidiar los boletos. Pero parece lejano”.