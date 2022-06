Impugnaron la designación de convencionales en Senillosa

La lista que resultó en segundo lugar en la elección municipal del 22 de mayo presentó una impugnación ante la Justicia Electoral de la provincia en contra de la decisión de la Junta Electoral Municipal por la resolución que convalidó siete titulares del MPN, tres de Instrumento electoral para la Unidad Popular, uno de la alianza Todos por Senillosa y uno por la alianza Juntos por Senillosa.

Unidad Popular consideró que los 53 votos que la Junta Electoral validó en el escrutinio definitivo debieron ser nulos. Aseguró que ésta decisión le dio un convencional de más al oficialismo y le restó una candidata a la segunda fuerza.

«Agregamos una medida cautelar de no innovar para que se reserve todo el material que se utilizó en las elecciones, y que se abstengan de proceder a la anulación del material que se utilizó hasta que la jueza Alejandra Bozzano pueda revisar la resolución», dijo la apoderada de la lista opositora, Anahí Ruarte.

El juez de Paz y presidente de la Junta Electoral Municipal, Roberto Muñoz, confirmó la presentación del recurso e indicó que el lunes lo efectivizarán.

Ruarte explicó que en la presentación se discutió el criterio de la Junta Electoral que consideró válidos los votos en los que hubo dos boletas de la lista oficialista: la 151 del MPN y la 882 de la lista espejo que llevó el nombre de Frente Nuevo Neuquén. «El sistema constitucional argentino es de partidos políticos, cada uno tiene su ideología, personería jurídica y los candidatos asumen a través de los partidos. Si hay dos boletas de la misma categoría hay un desequilibrio institucional, una anarquía, por más que existe un mismo candidato», sostuvo Ruarte.

Agregó que la Junta Municipal hizo una «excesiva interpretación» de la voluntad del elector, que viola el principio de representación de las ideologías partidarias.

«Con esa interpretación, no sería necesario agruparnos en un partido y cada candidato podría ir por si mismo y se vota a personas individuales. Aquí hubo en un mismo sobre dos boletas diferentes, con logos diferentes, números diferentes» aunque una misma lista, dijo. En opinión de UP, los votos debieron ser anulados, los votos fueron nulos y el conteo debió respetar eso, otorgando cuatro convencionales a la agrupación política UP contra seis del MPN y otros dos convencionales para cada una de las alianzas que lograron el espacio.

La petición específica es que se realice nuevamente «la valoración correcta» sobre los votos observados, que no fueron 224 sino 57, dijo. «El criterio para la Junta es que son válidos, y para nosotros son nulos», sintetizó la apoderada de la lista.

La presentación se realizó por correo electrónico a la Junta Electoral provincial. En paralelo se entregó una nota en la Junta Electoral municipal con copia de la misma presentación, para que se eleve «en caso de corresponder». «Le hicimos saber a la Junta Municipal del recurso», reiteró.