La audiencia pública por la tarifaria 2024 de Cutral Co ya tiene fecha

La audiencia pública por la Tarifaria 2024 de Cutral Co ya fue fijada para el próximo 21 de este mes, a partir de las 11, en la sala de sesiones del Concejo Deliberante. Los vecinos durante los días previos y hasta el viernes 17 podrán inscribirse para participar y observar la documentación. Una vez que se realice la audiencia pública, el despacho volverá a ser tratado por el cuerpo de concejales para su aprobación definitiva.

En el Deliberante de Cutral Co, los ediles aprobaron en primera lectura el proyecto que envió el intendente Jesús San Martín que marca la ordenanza tarifaria para el año próximo. Esto es, qué incremento tendrán las tasas e impuestos municipales sobre las diferentes prestaciones que lleva adelante el municipio.

Además del cobro de los servicios retributivos, se fijará el valor de la Unidad Tributaria que marca el cobro de, por ejemplo, las multas por las infracciones tanto de los automovilistas como las relacionadas al arrojo de residuos o escombros, la licencias comerciales, la patente automotor, los servicios de contenedores, las inspecciones bromatológicas, entre otras.

La comisión de Hacienda fue la encargada de tratar la propuesta que remitió el Ejecutivo y su despacho fue favorable. Al ser sometido a votación en la última sesión fue aprobado en mayoría por el oficialismo. Desde la oposición, la concejala Natalia Paredes (Comunidad) aclaró su negativa a aprobar el despacho.

Paredes, quien concluye su mandato el próximo 10 de diciembre explicó que no está de acuerdo con que la UT (Unidad Tributaria) sea fijada por el IPC. «Es una de las situaciones que no apoyé ni apoyaré porque la mayoría de los ciudadanos de Cutral Co no cobramos los haberes según el IPC», fundamentó.

Y consideró que se debería contemplar un «alivio» para los contribuyentes cutralquenses con una rebaja de las UT. Luego, la presidenta del cuerpo, Jesica Rioseco lo puso a consideración y salió aprobado por mayoría.

El paso siguiente es la convocatoria a audiencia pública que se fijó para el 21 de este mes a las 11. Antes, los vecinos interesados pueden acudir al recinto del Deliberante, de 9 a 13 para anotarse y observar la documentación que contempla el expediente.

Si bien la convocatoria a audiencia tiene casi nula participación de los vecinos, en algunos casos, cuando se sugirió alguna modificación, los ediles de la comisión de Hacienda tomaron nota y pudieron aplicar los cambios, si así lo consideraban. La audiencia pública de la tarifaria como ocurre con la del presupuesto, no es vinculante.