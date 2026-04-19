Necrológicas de hoy, domingo 19 de abril de 2026

Buret, Omar Francisco El 14/04 despedimos con profundo dolor a quien fuera Omar Buret. Agradecemos su paso por nuestras vidas, por estar siempre presente y atento. En sus roles de papá, abuelo y suegro, siempre dando lo mejor y cultivando la vida familiar. Lo recodaremos siempre sus hijos Fabricio y Leonardo, sus nietos Santiago y Emiliano, y sus nueras Silvina y Laura.

SCHMIDT, RUBEN OSCAR Claudio Urcera y Familia envían su más sentido pésame y acompañan a su familia en este doloroso momento.

FIGUEROA, ROBERTO Fallecio en Gral. Roca a los 80 años. Sus hijos, hijos politicos, nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 11,30 en el Cementerio Parque Las Fuentes.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Sad, Gladis Fallecio en Gral Roca a los 79 años de edad.Sus familiares participan el fallecimiento comunicando que sus restos fueron trasladados a Sierra Colorada para su velatorio e inhumacion. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales

CERRUTI DE CARRERA, LUISA MARINA( GINA) Falleció en Gral. Roca a los 72 años. Su esposo: Hugo Carrera. Sus hijos: Leonardo, Patricia y Leticia. Sus hijos politicos: Marisel Suárez y Gustavo Bianco, sus nietos Emilia, Julia, Gino y Lara, herrmanos politicos, sobrinos, primos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos trasladados a Cervantes son velados en sala «A» de Moreno y Belgrano de 9 a 14 horas.SERVICIO: CASA SAN JOSE. TRASLADO: EMPRESA DINIELLO

Braicovich, Wanda Falleció en Gral Roca a los 85 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos serán destinados a cremación. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales

Paron, Olga Falleció en Allen a los 89 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos trasladados a Cervantes y velados en sala A de Belgrano 678, recibieron sepultura ayer a las 10 Hs en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.