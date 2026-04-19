Dos estrategias y una jugada riesgosa

No fue una semana más para la política de Río Negro. Dos hechos la marcaron y una decisión asoma como riesgosa.



Avancemos por orden cronológico. El PJ reunió a parte de su tropa el fin de semana pasado, más precisamente el sector que responde a Martín Doñate, uno de los pilares del resultado de las elecciones legislativas de 2025, que llevaron a Martín Soria, Ana Marks al Senado, y Adriana Serquis a Diputados.

El PJ de Río Negro posterga la campana de largada



La urgencia por el lanzamiento de la campaña a la gobernación de María Emilia Soria que exhibieron los asistentes al encuentro en Cervantes, que conllevará un ordenamiento en el resto de las candidaturas, contrasta con la tranquilidad la intendenta de Roca. Semanas atrás Diario RÍO NEGRO le preguntó a su hermano Martín Soria sobre el inicio de la campaña y también planteó la misma estrategia: “Falta mucho para las elecciones”.

La idea es evitar un desgaste prematuro, en un proceso electoral que si se confirma el adelantamiento habitual de los comicios en la provincia, será un “sprint”. El final del Mundial de Fútbol 2026 sería la campana de largada. La Copa del Mundo actuará como un catalizador de pasiones, pero en los papeles implica que el electorado asimila poco de lo que dicen los políticos y gobernantes.



El gobernador Alberto Weretilneck, en una entrevista con este medio, evitó precisar detalles del cronograma electoral. “Por ley pueden ser entre marzo y octubre”, respondió a secas.



Para no dar precisiones sobre su futuro electoral el gobernador se ampara en que los avances de los proyectos energéticos que se desarrollan en la provincia ocupan gran parte de su agenda: 2027 será un año clave también por el impacto político del arranque de las exportaciones del VMOS y del primer proyecto de GNL desde las costas de Río Negro.

Una decisión de impacto: tomar el control de las rutas



Sí dio Weretilneck esta semana un anuncio de fuerte impacto como es la transferencia de Nación a Río Negro del manejo de las Rutas 22 y 151. Las gestiones se habían acelerado en las últimas semanas, luego de dos años en los que las autoridades provinciales reclamaron la transferencia de estas trazas para tratar de salir de la parálisis que significó la decisión del gobierno de Javier Milei de no realizar más obra pública.



El tema del estado de las rutas nacionales es caro en la agenda de la opinión pública. Pese a que el camino por delante es largo porque implica desentrañar la maraña legal que dejó la en la parte frustrada ampliación de la 22, la decisión de tomar el control temporal (por 30 años) de estas dos vías puede el sumarle y mucho a la administración de Weretilneck.



Las rutas 22 y 151 son el sistema circulatorio de Vaca Muerta (como dijo el economista Damián Di Pace en su paso por la región) del lado rionegrino, lugar que tomó preponderancia con el desarrollo de la parte provincial de la formación de shale (entre Catriel y Cinco Saltos), la provisión de arenas desde el sur del río Negro, y el avance de los oleoductos y gasoductos que se están construyendo o proyectan desde el Alto Valle hasta la costa rionegrina.

La medida fue elogiada tanto por María Emilia Soria como por Rodrigo Buteler, intendentes de las ciudades que más han reclamado la continuidad de las obras.



Buteler, justamente, se convirtió en el nuevo presidente de Juntos Somos Río Negro en la provincia. El intendente cipoleño aparece como el sucesor natural del gobernador para las elecciones de 2031. El camino parece claro en este sentido.

La decisión de que Pedro Pesatti no aparezca en la nueva estructura partidaria fue visto como un gesto político fuerte del que no están claras las consecuencias.



El avance del jefe comunal cipoleño, que ahora ocupa el lugar que tenía Weretilneck, refuerza además el recambio generacional que también se ve representado en la llegada del intendente de Viedma, Marcos Castro, a la vicepresidencia del partido en reemplazo de Pedro Pesatti (de quien fue jefe de Gabinete en el municipio).

El recambio generacional en Juntos Somos Río Negro



El ascenso de Agustín Ríos, Natalia Amonacid y Belén Bavastri en la estructura partidaria no hace más que ratificar el rumbo que trazó Weretilneck de darle lugar a los jóvenes en JSRN, en busca de una porción del electorado que cada vez tiene más relevancia, pero que está lejos de los métodos tradicionales de hacer política.



La decisión de que Pesatti no aparezca en la estructura partidaria fue visto como un gesto político fuerte.

Una herida que se profundiza



Desde que Weretilneck optó por Facundo López y Andrea Confini como candidatos para octubre de 2025, la relación se tensó al máximo entre el gobernador y el vice, con un amague de acercamiento en el medio que no se concretó.



Entonces no pocos se sorprendieron con la decisión de dejar otra vez de lado al vicegobernador. Los críticos de la decisión recuerdan los elogios de Martín Soria al exintendente de Viedma y como calificó de error político del oficialismo provincial no llevarlo de candidato en las últimas legislativas. Ahora temen su salida del partido.

También, parte de la vieja guardia de Juntos Somos Río Negro se preguntó si la renovación generacional que impulsa el gobernador no les está llegando también a ellos.