Milton Aguilar, indiscutible poeta neuquino

Hace varios años tuvimos la oportunidad de contactarnos con uno de los hijos de Milton quien nos suministró el material elaborado por Ana Matilde Villarino, Rayen, Suyai y Lautaro Aguilar, y, a través de sus palabras, me permito volver a homenajearlo. Milton Aguilar n ació en Bajada del Agrio, provincia del Neuquén, el 26 de abril de 1934: es el tercer hijo varón de Matilde Argentina Bambill Trekaman, y de Napoleón Demetrio Aguilar.

Su abuela materna era mapuche y esa ascendencia signó toda su vida, tanto en su poesía como en su accionar ciudadano. Inició sus estudios primarios en la escuela de Las Lajas, y los concluyó en la Escuela N° 2 de Neuquén Capital. Egresó como Bachiller del Colegio Gral. San Martín. En 1945 surgió el ofrecimiento para trabajar en la Radio LU5 Radio Splendid de Neuquén.

En 1949 fue designado locutor. Inició estudios en medicina en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, pero debido a las dificultades económicas que atravesaba comenzó a trabajar en radio. Finalmente abandonó la universidad y retornó a Neuquén. En su adolescencia, mientras participaba de los torneos de fútbol Evita, conoció a Carlos El Gordo Villarino, quien le presentó a su futura esposa, Ana Matilde.

Se casaron y compartieron muchos años de vida. De esa unión nacieron sus primeros cuatro hijos: Rayen Argentina, Laura Suyai, Gabriel Aluminé (fallecido) y Neuquén Lautaro. En los años ’80 se divorció y se unió a Marta Susana Poli, con la que tuvo dos hijos: Emanuel Rayhuan y Yepún Alelcán. Durante 1955 y 1956, acompañado de su primera esposa e hija, fue maestro rural en la escuela de Kilca, paraje cercano a Aluminé. Se le otorgó el carnet de Locutor Oficial Nacional.

Entre 1962 y 1964, junto a su esposa e hijas, se radicaron en Buenos Aires. Allí ejerció su oficio, fue designado locutor estable en Radio Rivadavia, en Canal 11. Asimismo, trabajó en el lanzamiento de la revista Tanguera y paralelamente colaboró con Julio Maharbiz en Folklore. A su regreso a Neuquén, abrió una de las primeras agencias de publicidad de Neuquén conocida como Aguilar producciones-Radial-Gráfica-Televisiva. Condujo y produjo recordados programas radiales, como Arriando ensueños, Reviviendo serenatas, Caravana (en LU19 la voz del Comahue), Camino, Canto y Guitarra, Mangrullo Neuquino, un mirador para las escuelas de la patria, dedicado a las escuelas rurales de la provincia.

Realizó el programa radial la Posta del Resero (junto a Dante Alvarado), tuvo a su cargo la coordinación de la confección de la primera lista de nombres de origen mapuche y que fue aceptada por ese entonces en el Registro Civil de la provincia del Neuquén. En la década del ’60, en épocas de la proscripción del peronismo, participó activamente en el conocido operativo de alcance nacional llamado “Retorno del Gral. Perón”.

Con amigos fundaron la Asociación Amigos del Aborigen Neuquino, en 1972, con la que lograron que se realice el primer Futa Traun (Gran Encuentro) del pueblo mapuche y, así, se dio inicio a la Confederación Mapuche, que fue encabezada por Domingo Quinchao y Nicacio Antinao. También en los años ’60 trabó amistad con Marcelo Berbel, que musicalizó el poema que había sido escrito años antes en Buenos Aires, debido a la nostalgia que Milton sentía por su tierra. Se trata de su obra más conocida: el Quimey Neuquén. Otros poemas escritos y editados también fueron musicalizados, como Luna y Michay, que fue grabada por los hermanos Berbel. Hugo Berbel musicalizó el poema Humo.

Marité Berbel compuso la música de la canción que después tendría letra suya, sería el Romance de Mamá Rosario, dedicada a la madre de Ceferino Namuncurá. Formó parte de la apertura de la S.A.D.E., filial Neuquén. A fines en los ‘70 fue premiado y reconocido: le otorgaron el Martín Fierro. Sus primeras publicaciones fueron realizadas en 1978 en ediciones Tiempo de Hoy. A principio de los ’90 logró publicar su primer libro de Poemas, Ñuque Mapu Neuquén. En 1991 fue distinguido, junto a Marcelo Berbel, con el Premio Pehuén: recibieron copia de la ley que declaró a Quimey Neuquén la “Canción Oficial del Neuquén”.

En 1992, a partir de una iniciativa impulsada por Reinaldo Naldo Labrín, se editó en cassette una obra llamada Los poetas y la ciudad, en la que grabaron sus voces. Por todo ello se le concedió “Homenaje a la Trayectoria”, Municipalidad de Plottier. La enfermedad del Mal de Alzheimer signó su inquieto trajinar, falleció el 2 de octubre de 2001. En noviembre de 2003, se editó un libro póstumo llamado Milton Aguilar, Memorias de un Hombre Tierra, recopilado por sus hijos Yepún y Rayguán.

Una plaza del Neuquén lleva su nombre como así también una calle de Junín de los Andes y otra en Plottier. Esta es la síntesis de vida de un gran poeta, Milton Aguilar, una figura indiscutible de la historia regional y nacional: su habla era poesía; su amor por la tierra originaria, su desvelo.