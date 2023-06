La defensoría del Pueblo espera saber de las obras que hará el municipio en el Parque de los Dinosarios

La Defensoría del Pueblo de Neuquén no logró respuestas del municipio sobre el cuidado ambiental que se prevé en el Parque de los Dinosaurios ante las obras que tiene planificadas en el lugar, como estacionamientos, senderos y veredas iluminadas en busca de mejorar como atracción turística de la ciudad.

La nota de la Defensoria fue enviada hace unos 10 días a la subsecretaria de Medio Ambiente de la comuna, luego del anuncio del intendente Mariano Gaido de que había logrado fondos del programa nacional «50 destinos», con una inversión cercana a los $250 millones

A través de la comunicación de la municipalidad, Gaido informó del logro de fondos para completar la primera etapa del Parque de los Dinosaurios (en la ciudad de Neuquén, ingreso al barrio UtedyC) tras una reunión con Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación.

El proyecto que presentó la ciudad, incluyó un estacionamiento general en la intersección de Novella, Huilén y Los Paraísos, con una zona específica para las personas de movilidad reducida. En el lugar, se harán senderos hasta la escultura del dinosaurio y el acondicionamiento del gran cartel que anuncia al parque, lugar de atracción turística actual para tomas fotográficas.

El Parque de los dinosarios es un área natural protegida. Debido a esta condición, la defensoría solicitó la informacion pública ambiental sobre el impacto de estas modificaciones en el lugar. «Como tuvimos experiencia antes, en Valentina sur Rural, en la península de Hiroki y en el Parque Bardas nortes de que no se respetó la legislación protectoria vigente, hicimos al municipio las preguntas que corresponden», dijo Riva.

Indicó que no han tenido respuesta hasta el momento. «Veremos qué conseguimos, si todo se hace de acuerdo al marco legal, no hay problemas. Si no tenemos la información, haremos una acción para obtenerla», sostuvo Riva.

El planteo de la Defensoria se produce a pocos días que se defina en el Deliberante, la continuidad o el fin de su mandato, que vence el 2 de julio. Hay 4 postulantes propuestos para hacerse cargo de la Defensoría del Pueblo de la ciudad: Riva, Jorge Rey, Gervasio Conde y Pablo San Martin. El 15 de junio, en la sesión, los concejales definen quién será el nuevo titular por 4 años.

Según se indicó, el pedido de Riva sobre el cumplimiento de los cuidados ambientales en el sector protegido de la barda, se hizo por los antecedentes de la comuna de «falta de planificación socio ambiental», entre los que se ejemplificó la problemática ambiental y de contaminación con las piletas de los barrios 14 de octubre y Colonia Rural Nueva Esperanza. En el comunicado de la Defensoría, se solicitó que se avance en el plan de remediación que están contaminando y el cierre de las que están activas.

El Parque de los Dinosaurios es un sector de mayor concentración de nidadas de huevos de dinosaurios al norte del barrio Gran Neuquén. La evaluación diagnóstica del reservorio de fósiles lo hicieron los especialistas Susana Heredia, Jorge Calvo, Laila Vejsbjerg y Carla Discacciatti de la Universidad Nacional del Comahue (UNC). En el lugar se instaló un cartel y se armó un dinosaurio de gran porte, que se enseñorea sobre la rotonda de Novella y Los Paraísos, que es ahora lugar de constantes tomas fotográficas.