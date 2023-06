Cómo va la elección del Defensor del Pueblo en el Deliberante de Neuquén

El Frente de Izquierda Unidad no votará ninguno de los candidatos para Defensor del Pueblo de Neuquén. El bloque del MPN ya tiene su candidato pero sólo cuenta con 6 votos y dos eventuales alianzas, mientras que el interbloque de Cambiemos (vinculado con el electo gobernador Rolando Figueroa) cuenta con cinco votos, que están de acuerdo en que no quieren ni la continuidad del actual Defensor ni votar en conjunto con el MPN. El nuevo Defensor del Vecino se elegirá en la próxima sesión con 10 votos positivos, con un panorama incierto aún sobre un eventual primer lugar.

Son cuatro candidatos a Defensor del Pueblo y aunque la comisión ingresó al debate a los aspirantes con sus puntajes, cada concejal puede votar a quien le interese de la nómina.

Ricardo Riva (actual Defensor del Pueblo), Jorge Rey (ex concejal del MPN), Gervasio Conde (director municipal de Gobierno) y el médico Pablo San Martín deben conseguir 10 votos, de un total de 18 concejales.

El MPN sumó esta semana un integrante en la banca del MPN que dejó Jorge Rey, el concejal que renunció porque quiere ser Defensor del Pueblo. El bloque oficialista quedó completo con 6 votos.

Rey dijo que si no lo votan, regresará a su casa. Diego Landeiro asumió el jueves y dijo que esperará a conocer qué harán sus pares. Sólo el concejal Claudio Domínguez dijo claramente que Rey era su candidato, en tanto se prevé que el bloque, que responde al intendente Mariano Gaido, votará sin disonancias.

Desde el FIT ya adelantaron que no serán parte del poroteo. «Nos vamos a abstener porque el Defensor del Pueblo debería ser un voto electo por voto popular», dijo la concejala Priscila Otton. Agregó que la misma postura tienen para jueces y funcionarios que «tienen un rol directo con la gente».

El concejal Camilo Echeverría (del Frin) que es un aliado político del MPN, no dijo si se sumará al voto del bloque oficialista. Y desde la oposición, el segundo voto más numeroso lo tiene el interbloque de Cambiemos, integrado por las 2 bancas del Pro y las unipersonales de la UCR y la Democracia Cristiana.

«El interbloque funciona desde su creación y va a seguir así hasta el final de su mandato. Estaremos charlando esta semana para aunar criterios, no tenemos una definición», dijo el concejal del Pro, Marcelo Bermúdez, electo diputado provincial por la alianza del gobernador electo Rolando Figueroa.

Desde la DC, la concejala Nadia Márquez -también electa diputada por la alianza rolista- fue más directa: «no lo votaría ni a Rey ni a Conde porque no me dan garantías de imparcialidad que debe tener la Defensoría; Riva fue el que tuvo el mejor puntaje, lejos, en la comisión, pero yo defiendo la alternancia y no puedo dejar de pensar que estuvo ya 12 años en el cargo, sería borrar con el codo lo que se eligió en las elecciones provinciales», dijo en referencia al cambio de gobierno provincial a patir del 10 de diciembre.



La concejala Ana Servidio (Avanzar-Descamisados) ya adelantó que no está de acuerdo con los candidatos que fueron parte de la campaña azul (Rey y Conde) porque (sostuvo con insistencia) los vecinos requieren de una figura de resguardo frente a la conducción municipal, en tanto Marcelo Zúñiga no deslizó su voto. Tampoco lo hizo la concejala de Libres del Sur, Cecilia Maletti.

«El Defensor del Pueblo lo vamos a conversar con el interbloque que integramos con Denisse Stillger, Marcelo Bermúdez y Nadia Márquez; más ahora después de las elecciones que tuvimos el resultado positivo, todos juntos de mismo lado», sostuvo el concejal de la UCR, Juan Peláez.