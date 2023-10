La escuela “Colibrí azul”, un proyecto del Ejecutivo de Bariloche que no consigue quién lo defienda

El proyecto de ordenanza para habilitar a una escuela que funciona en un lote social de la zona oeste de la ciudad y que despertó variados cuestionamientos en el Concejo superó hoy el filtro de la comisión de Obras Públicas, pero con un dictamen “en reserva” compartido por todos los bloques, lo que parece sentenciar la suerte del emprendimiento.

El proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo para que se apruebe la cesión de las tierras a la fundación Cielo (propietaria de la escuela) ya había sido objetado en julio pasado porque no incluía el contrato de comodato, que fue aportado ayer.

Pero la anexión de ese documento tampoco logró torcer el escepticismo de los concejales, quienes no dejaron de observar que el gobierno del intendente Gennuso ya otorgó hace un permiso provisorio para la instalación de la escuela “en forma irregular” y recién ahora busca blanquear la situación, por un plazo de 20 años.

El concejal oficialista Carlos Sánchez se limitó a presentar los agregados al expediente y pidió que se dictamine, para derivarlo a otra comisión que continuará con el análisis legal. Pero ninguno de sus pares, incluso los de su propio bloque, mostraron entusiasmo alguno con darle curso.

En un pronunciamiento con pocos antecedentes, ningún concejal aportó su voto positivo y todos se limitaron a “reservar” su opinión para cuando se trate en sesión, con pronóstico probable de rechazo. El Ejecutivo municipal hizo poco hasta ahora por revertir ese rechazo, porque hasta ahora ningún funcionario se presentó en el Concejo a defender la cesión de tierras a la escuela.

La concejal Roxana Ferreyra dijo que todo el trámite fue irregular, que el Ejecutivo le concedió a la fundación Cielo “ad referéndum del Concejo” el usufructo de un lote social “que debería ser para una junta vecinal, para una salita de salud o un centro de jubilados, por ejemplo. Y no para un privado que lucra, como en este caso”.

Resaltó que el colegio, que el municipio cataloga como “de función social”, tiene unos 50 alumnos, cobra aranceles y no está autorizado por el ministerio de Educación. La escuela está ubicada entre los barrios Jockey Club y Tres Lagos, y sus aulas y espacios se distribuyen en varios contenedores.

Según Ferreyra, el proyecto de ordenanza subraya que la escuela no cobra subsidios, pero “si no cobra es porque no está inscripta” y tampoco cumple con las características de la “gestión social”. Resaltó que la iniciativa genera “muchísimas dudas”. Dijo que el colegio funciona desde hace un año “como si nada”, todavía sin el necesario aval de una ordenanza, en una situación “sumamente irregular”.

Las criticas de Ferreyra no fueron refutadas por nadie en la comisión, que entre sonrisas decidió darle dictamen unánime con reservas. Ante lo inusual de la situación los concejales consultaron a la asesora letrada, quien les dijo que no hay impedimento para emitir el dictamen en esos términos y el proyecto deberá continuar el tratamiento previsto. Salvo que el autor opte por retirarlo.