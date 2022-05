La justicia exige explicaciones al municipio de Cipolletti por una denuncia de violencia de género

El juzgado de Paz de Cipolletti envió oficios al municipio para que explicara las circunstancias que rodearon la reunión en la sede de la calle Brentana. La jueza de Paz busca conocer los motivos que impidieron la participación de la dirigente de la Asociación de Propietarios de Taxis de Cipolletti (Aptc) Liliana Villegas.

La sindicalista presentó una denuncia en el fuero de Paz contra el secretario de Fiscalización municipal, Cristian Blanco. La denunciante encuadró lo sucedido en un caso de violencia de género, la respuesta del municipio será determinante para establecer la competencia.

Fue por la reunión que se desarrolló la semana pasada en la sede municipal de la calle Brentana donde se discutió la tarifa de taxista. La mujer no fue convocada, pero igualmente se dirigió al lugar. De la denuncia surge que el funcionario no la dejó entrar. El argumento del Ejecutivo es que no tiene representación jurídica.

El juzgado de Paz es competente para dictar medidas urgentes en casos de violencia de género y para canalizar reclamos por daños y perjuicios hasta un monto de 100 mil pesos. Sin embargo, si surge alguna cuestión de discriminación, podría ser el Inadi el organismo encargado de llevar adelante el reclamo.



Una vez que el municipio responda los oficios judiciales, el juzgado citará a las partes involucradas: tanto a la denunciante Villegas como al secretario de Fiscalización Cristian Blanco, acusado de ejercer violencia de género. Villegas también radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer.

Podría surgir también un caso de violencia de género institucional según la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones.