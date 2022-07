La justicia resolvió que la asamblea de CALF se realice el domingo

La jueza María Reynals resolvió que la asamblea convocada por la cooperativa CALF para el próximo domingo se realice, no dando lugar al pedido de medida cautelar presentada por la lista opositora Azul Rojo Bordó para ser autorizada a participar del proceso eleccionario.

CALF debe el domingo con los 92 delegados que ya fueron proclamados, en elección secreta definir las nuevas autoridades del Consejo de Administración de la cooperativa. Además, se deberá aprobar la memoria y balance.

La lista Azul Rojo Bordó fue desestimada para participar porque no había presentado lista completa de candidatos en uno de los distritos. Con esto, el oficialismo quedó como lista única para dirimir la cuestión. Hoy, la jueza resolvió que la asamblea se realice, pero no definió aún si la Azul Rojo Bordó, presentando la documentación faltante, podrá participar o no de la asamblea.

La sospecha de la oposición es que el oficialismo presentará sus 92 delegados, aprobará el balance y luego en elección secreta se elegirán a los cuatro nuevos miembros del Consejo de Administración. Desde la cooperativa insisten en que convocatoria del domingo es solo para presentar a los delegados que ya están proclamados y que la asamblea se realizará en una fecha que aún no está establecida.