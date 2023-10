La licitación para montar un puente clave para los barrios del Alto de Bariloche quedó desierta

La licitación para montar un puente sobre el arroyo Ñireco a fin de conectar la calle Carlos Wiederhold con la ruta de Circunvalación quedó desierta y desde el Ejecutivo Municipal admiten que será una obra pendiente para la gestión de Walter Cortes.

Alfredo Milano, subsecretario de la Unidad Ejecutora de Obras Públicas de Bariloche, explicó que el municipio ya compró la estructura metálica. “La están fabricando en Buenos Aires y la entregarán a mediados de noviembre. Abarca un 30% de la obra. Pero la obra civil grande, que abarca los estribos y los accesos, quedó desierta”, señaló el funcionario municipal.

El presupuesto estimado de la obra que permitiría comunicar el Alto con el este de la ciudad rondaba los 618 millones de pesos. Se trata de un puente vehicular de doble mano de 50 metros de extensión, de hormigón, con un ancho de calzada de 7,6 metros, más una senda peatonal de 1,5 metro, con sus barandas y protecciones.

Hidraco y Codistel presentaron ofertas en la licitación aunque sus presupuestos superaron el 20% del monto previsto.

Milano explicó que la obra se dividió en varias etapas. Por un lado, la licitación de los estribos y la obras de pluviales; además del montaje del puente y la compra de la estructura metálica que costó 140 millones de pesos.

El objetivo era inaugurar el puente el próximo 10 de diciembre. ¿Qué pasará ahora con la obra? “La licitación deberá encararla la próxima gestión. Sucede que hoy no hay precios. Después de las PASO, se empezó a enrarecer la parte económica y los corralones no están vendiendo. Entonces, no podes llamar a una licitación para que quede desierta nuevamente”, dijo Milano.

Recordó que el proyecto fue licitado por Vialidad Nacional en 2009 y en esa ocasión, la obra se adjudicó a Hidraco. Pero poco después, la empresa rescindió el contrato. “En ese momento, la pavimentación prevista por ese proyecto llegaba hasta la avenida Juan Marcos Herman. Pero la firma señaló que no le daban los números”, advirtió.

En mayo, el intendente decidió encarar la obra con fondos municipales, a raíz de las quejas de los vecinos. Sucede que la vía más cercana para atravesar el Ñireco es el puente construido con fondos del plan Castello a la altura del barrio San Francisco, a unos 8 kilómetros.