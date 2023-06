Río Negro pagará y los extrabajadores de una pesquera levantaron el acampe en San Antonio Este

Los ex trabajadores de la empresa pesquera Perla del Este levantaron el acampe que mantenían frente al municipio, al considerar que fue fructífera una reunión que se llevó a cabo hoy entre el gremio que los nuclea y las autoridades provinciales.

En ese encuentro-que se desarrolló en San Antonio- se definió que el ministerio de producción y agroindustria de la Provincia les abonará $75.000 el martes, y les entregará una tarjeta Alimentar, por un monto de $35.000, que podrán canjear por alimentos.

Sin embargo les adelantaron que no seguirán haciéndose cargo del pago de sueldos, y que, a futuro, podrían proyectar algún aporte pero que no implique equiparar lo que deberían cobrar si estuvieran en actividad. Por ende no percibirán la segunda quincena de estes mes (que equivaldría también a un monto de $75.000) ni tampoco el dinero de sus aguinaldos.

“Nos dijeron que hay que resolver la situación con el empresario de la pesquera, Carlos Matas. Eso es algo que nosotros también demandamos, porque él cerró la planta pero no nos mandó los telegramas de despido. Y aseguró que quiere pagarnos la indemnización al 50%, que es algo inaceptable. Así que, ahora, la Provincia y la cartera de trabajo le exigirán definiciones. Es insostenible para todos que este hombre siga sin hacerse cargo de la situación” expresó Marcos Gutiérrez, el titular (dentro de la pesquera) del Sindicato de Trabajadores de Industria de la Alimentación (STIA).

Cabe recordar que la firma, ubicada en el Puerto San Antonio Este, hace más de dos meses que cerró sus puertas, pero, como remarcó el gremialista, aún no envió los telegramas de despido. En tanto que Matas-que lidera el emprendimiento- se negó a seguir abonando los sueldos. Alegó inconsistencia económica y anticipó además que, si se decide a formalizar los despidos, abonaría sólo la mitad de las indemnizaciones. De hecho estuvo llamando de manera personal a gran parte de los obreros tratando de convencerlos para que acepten sumas muy por debajo de las que deberían percibir como monto indemnizatorio.

En ese contexto la Provincia se comprometió a cubrir los salarios de la gente. Pero ahora cambió de postura afirmando que no puede sostener esa entrega de fondos.

“El lunes habrá una reunión, a las 14, en la cartera de trabajo de Viedma. Allí le pedirán a Matas que sí o sí defina lo que pretende hacer con la planta. Y nosotros esperamos que le saquen los permisos de pesca” precisó el gremialista.

La situación de los ex trabajadores es extrema porque, aunque precisaron que existirían dos firmas interesadas en reactivar la planta (una que opera en Chubut y otra de Bahía Blanca) hasta ahora no hay novedades concretas.

La reunión que destrabó la permanencia pacífica de los obreros se desarrolló desde temprano, y estuvo presidida por el intendente Adrián Casadei (JSRN) la subsecretaria de pesca Jessica Ressler, el secretario de agricultura, ganadería y pesca Fernando Malaspina y Juan Ortiz, el titular del STIA a nivel local.