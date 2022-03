Las familias de Valentina Norte rural exigen el cumplimiento de los acuerdos para acceder al gas y los servicios

Los vecinos autoconvocados del sector de Valentina Norte Rural exigieron el cumplimiento de los compromisos adoptados en 2021 para lograr acceder al gas en ese sector de Neuquén capital.

Se trata de unas 1.000 familias que viven en el área denominada sucesión Fava, un espacio de más de 230 hectáreas que el año pasado fue desafectado por ordenanza del dominio privado y «ad referendum» trasladaba la desafectación a la Legislatura para intentar urbanizar un sector de la ciudad que hace unos 60 años está habitada como el sector rural de Valentina Norte.

“La mitad del barrio no tiene servicio de luz y de agua; viene el invierno y no hay gas. La gente usa leña ó electricidad y en estas condiciones, todos los años tenemos 4 ó 6 incendios de viviendas con pérdidas irreparables”, sostuvo Matías Carmona, uno de los voceros de los autoconvocados.

Indicó que los vecinos requieren que la Legislatura les otorgue la prescripción adquisitiva, que está presentada en proyectos, para que la comuna pueda iniciar trabajos y habilitar la labor de Camuzzi, en tanto se trate la expropiación.

“No somos un asentamiento, somos un barrio más del egido de Neuquén. Hace 2 años tuvimos un incendio importante con una víctima fatal y esto abrió un proceso que luego quedó paralizado: hubo compromisos con el municipio y el IMUH (Instituto Municipal de Urbanismo y Habitat) y se habló de avanzar, pero ésto no ocurre”, agregó el vecino.

Agregó que se llevaron a cabo reuniones cada dos o tres meses, se hizo un relevamiento de las 53 manzanas en el sector y la prefiguración del barrio, además de un trabajo de catastro.

“Pero estamos como en un bucle, el municipio se comprometió hacer el trabajo de campo de la urbanización, desde Catastro nos dicen que requieren de un mapa catastral para avanzar en algo definitivo; al ser tierras privadas dicen que se autoriza a que el municipio entre a hacer trabajos, pero no hay una solución. Y en la Legislatura está todo parado, no se ha movido”, sostuvo.

Agregó que los vecinos autoconvocados, porque no hay comisión vecinal regularizada, decidieron hacer visible la falta de avances.



“La mejor salida es hacer una mesa de trabajo, donde nos pongamos de acuerdo y trabajar; pero no se llega a buen puerto: se sabe lo que hay que hacer, pero no se hace, tenemos reuniones en la Defensoría (del Pueblo) donde se comprometen a solucionar problemas y en tres meses más, estamos en el mismo lugar. No queremos tener un año más de reuniones donde las soluciones no aparecen y las necesidades de la gente siguen vigentes, estamos como en un rulo temporal», insistió.