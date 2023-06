Las Palmas: el dueño afirmó que abrirá el boliche, aunque el MPN logre la prohibición

Nicolás Vaamonde, el dueño de Sens, aseguró que abrirá el boliche a pesar de los impedimentos del Municipio de Neuquén y del proyecto del MPN en el Concejo Deliberante. Se trata del local nocturno que se armó en donde funcionaba Las Palmas y donde desapareció Sergio Ávalos. La apertura está prevista para el sábado 8, con el DJ Fer Palacio.

Vaamonde explicó en «Vos al aire» por RÍO NEGRO RADIO que inició el emprendimiento económico cuando surgió la posibilidad de alquilar el local de la calle Primeros Pobladores y aclaró que tiene otras actividades comerciales, siempre sin inconvenientes.

Ante los cuestionamientos sobre la prohibición del funcionamiento de comercios bailables en el sector y por la investigación judicial por la desaparición del estudiante Ávalos, resaltó que «el lugar se termina cerrando por pandemia, no por orden de Municipalidad o por algún conflicto judicial».

El empresario indicó que Las Palmas siguió funcionando 17 años más después de la desaparición del estudiante universitario y le fueron otorgadas unas ocho licencias comerciales municipales durante ese período. Fueron justamente esas habilitaciones lo que le sirvieron de antecedente para alquilar el local.

Vaamonde aseguró que presentó todos los documentos a la municipalidad y que las restricciones lo tomaron por sorpresa. Ayer, el Ejecutivo municipal comunicó que «Las Palmas no tiene la prefactabilidad del uso del suelo« y que nunca se había iniciado el trámite de habilitación.

Ante la novedad, el empresario contó que se dedicó a hablar uno por uno con cada concejal y que la mayoría desconocía lo que estaba pasando.

Al ser consultado sobre las razones para la restricción, Vaamonde afirmó no conocerlas, pero puntualizó que le resultaba llamativo que se buscara prohibir la actividad nocturna en un sector de la ciudad, cuando no pasa en otros. Se refería al proyecto que el MPN presentó en el Deliberante para que no se permita esta actividad sobre Primeros Pobladores, entre la rotonda de la Ruta 22 (avenida Mosconi) y Linares.

Vaamonde insistió en su sorpresa ante los obstáculos que le pone el Municipio y la derivación de tener que hablar con concejales y los medios de comunicación.

Ante la posibilidad que en la sesión del 6 de julio se vote la prohibición de actividades nocturnas en el sector de Las Palmas, el empresario señaló una vuelta legal que le permitiría abrir. Explicó que, a su entender, su trámite comenzó hace varios meses por lo que no se le podría aplicar una nueva normativa.

Reconoció que en el caso de querer renovar su licencia, en ese momento podrían aplicarle la restricción, pero consideró que no cabe en esta primera instancia.

El empresario remarcó que hasta que no haya una orden judicial o el Municipio le de un «argumento sólido y válido», mantendrá la apertura tal como la tiene prevista.

Aseguró que lleva invertidos más de 100 millones de pesos y que frenó los contratos a los 150 empleados que tenía previsto sumar para el funcionamiento. Lamentó no tener un «plan B» porque no podría volver a invertir en otro local, sino que solo le restaría iniciar acciones legales para recuperar los fondos que destinó al emprendimiento.

