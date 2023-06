Reabre «Las Palmas» en Neuquén: cómo es Sens y por qué asegura que es distinto a su antecesor

El emblemático local bailable de Neuquén «Las Palmas» reabrirá sus puertas el 8 de julio, pero lo hará bajo el nombre de «Sens», una propuesta que asegura ser diferente. Su dueño habló acerca del proyecto, de la gran renovación que atravesó y de la apertura con la presencia del Dj Fer Palacio.

Las Palmas es el boliche que durante mucho tiempo funcionó en un gran salón en la calle Primeros Pobladores 2015, reconocido en la ciudad y uno de los más grandes. Fue en ese local, hace 20 años, que fue visto por última vez el estudiante Sergio Ávalos, golpeado. La investigación apuntó a que había sido agredido hasta la muerte por la seguridad del lugar.

Por la pandemia cerró, pero eso no hizo que su nuevo dueño, Nicolas Vaamonde, no vea su potencial, y hace un año comenzó con el proyecto que tendrá su inauguración el mes que viene. «El proyecto es hermoso, pudimos cambiar absolutamente todo, no quedó nada de lo que era antes», indicó.

En ese entonces, la noticia de que se alquilaba Las Palmas le llegó de sorpresa, «surgió como inquietud para verlo como negocio y darle un espacio nuevo, que fuese diferente a lo que era», mencionó.

Vaamonde mencionó que la poca oferta nocturna en la ciudad fue una de sus motivaciones. Si bien afirmó que los lugares habilitados son muy lindos, indicó que son pocos y cuentan con espacios reducidos. Además, la idea de un boliche grande que tenga espacio tanto para jóvenes como para adultos, terminó de convencerlo.

«La idea es tener la posibilidad de que en el boliche entren muchas personas, que todo el mundo pueda ingresar, obvio con dos sectores para dividir las edades», detalló el dueño de Sens. Los adultos podrán encontrarse con gente de su edad al igual que los más jóvenes.

Reabre «Las Palmas»: los detalles de Sens y la apertura

Como lo mencionó su dueño, Nicolas Vaamonde, hace un año comenzó la remodelación. «Fue una inversión enorme, pero pudimos darle lo que buscábamos», manifestó Vaamonde. Así, indicó que se cambió tanto la fachada como el interior. «Tiene un estilo distinto», aseguró. Algunas de las modificaciones fueron: nuevos pisos, baños, iluminación, pantallas y escenario.

La apertura será «extraordinaria«, aseguró Vaamonde. Las pantallas y los juegos de luces serán la joya del lugar, además de la presencia del Dj Fer Palacio «que se vende por sí solo», afirmó.

El dueño de Sens comentó que hay «tecnología de primera». «Quisimos traer a Neuquén las cosas que se ven en los mejores boliches de Buenos Aires», contó. Así, precisó que la compra de entradas es virtual y que habrá una «especie de tarjeta recargable» para comprar bebidas. «Todo el sistema que se ha puesto adentro es novedoso para ciudad de Neuquén», garantizó.

En cuanto al 8 de julio, Vaamonde confió en que será una noche única. «Sabemos que va a venir gente de distintos lugares, hasta de Bariloche», detalló.

Las entradas pueden comprarse en el link de la página de Instagram. El primer lote de entradas que cotizaba a 6.000 pesos ya se agotó, pero ya está habilitado el segundo lote a 7.000 pesos. También hay entradas VIP que, según comentó Vaamonde, se trata de un sector prioritario donde habrá mesas con sillones, entrada y bebida.

Por último, indicó que estará abierto los fines de semana y que espera traer bandas en vivo. También, está en agenda realizar fiestas electrónicas y no descarta alquilar el lugar en ocasiones especiales si se presenta la oportunidad.