Reabre Las Palmas: el MPN no pudo prohibir la actividad del boliche nocturno en Neuquén

El pedido del Ejecutivo de Neuquén para que el local nocturno «Sens» no pueda funcionar donde antes operó «Las Palmas» fracasó hoy en el Deliberante, con un escándalo en el que se ventiló que el oficialismo presionó para que en un trámite de 48 horas, se le prohibiera la actividad comercial nocturna a un empresario que aseguró que hace seis meses tramita los permisos en la comuna y hace un año que está refaccionando el espacio.

La desaparición de Sergio Avalos hace 20 años en el lugar, cuando el boliche se llamaba «Las Palmas», fue el centro de la controversia y parte de los cuestionamientos.

Varias concejales (Libres del Sur, el FITU, Avanzar y el PJ) adelantaron que, independientemente de los intereses empresarios y de las maniobras del muncipio, «no puede haber una fiesta» allí donde desapareció el estudiante de Ingeniería y que hasta que no se resuelva la causa, no autorizarán la actividad.

Con una postura diferente, la oposición al MPN (PRO, DC, UCR, Juntos por Neuquén) se negó a aprobar el expediente que prohibe la actividad al empresario. Fue por la desprolijidad del trámite y por entender que se trata de una ordenanza «a medida».

Según quedó de manifiesto, el MPN logró las firmas de 5 bloques para que la prohibición que ingresó el miércoles al Deliberante, se debatiera éste jueves y se llevara a votación en la sesión ordinaria.

Según se reveló en el recinto, se planificó poner el cuerpo en comisión y votar la ordenanza. El único punto de la ordenaza indica cambiar el nomenclador urbano en la calle Primeros Pobladores, entre la rotonda de la multitrocha y la calle Linares, para que allí no se pueda instalar ningún restaurante con actividad bailable, boliche, pub, salon de fiestas, café concert, actividades recreativas nocturnas o comercio similar.

Claudio Domínguez consideró que había que debatir y no aprobar en forma apurada el expediente que mandó el Ejecutivo (Florencia Salto)

«Queda en claro que la nocturnidad en Neuquén tiene dueño», resumió el concejal del PRO Marcelo Bermúdez. Adelantó que no votaría el proyecto ni en la sesión si llegaban a los números, ni en comisión después.

Desde la UCR, el concejal Juan Peláez reveló que se buscó establecer un rango urbano específico en ese sector de corredor vial de ingreso a la ciudad para que el empresario que dijo que hace 6 meses tramita los permisos en la subsecretaría de Comercio de la ciudad, con informes girados a otras dependencias, no pueda abrir el 8 de julio próximo, cuando tiene previsto abrir sus puertas.

El propietario Nicolás Vaamonde sostuvo que vendió más de 2 300 entradas a través de una aplicación, y que si no puede abrir las puertas, retribuirá el dinero. Aclaró que desde hace un año realiza «adecuaciones cosméticas» e inversiones en sonido, acústica y seguridad ígnea y que irá a la Justicia en contra de la comuna. Sostuvo que antes hubo 6 habilitaciones comerciales con las que hubo allí actividad recreativa nocturna.

Desde el municipio, un comunicado de prensa informó a media mañana que por nomenclador, en el lugar no puede instalarse un local bailable.

Los ediles se preguntaron si la prohibición regía desde antes, cuando en el lugar funcionó Las Palmas, tras recibir un informe ayer por la tarde del municipio. Por qué se le permitió avanzar con mejoras y con los trámites en a comuna, se inquirió en el recinto mientras definían si se habilitaba el tratamiento de la prohibición para sens en la sesión o se giraba a comisión.

«No vamos a permitir una fiesta donde desapareció Sergio Avalos», sostuvieron las concejalas Cecilia Maletti (Libres del Sur) y Ana Servidio (Avanzar Descamisados)

Reabre Las Palmas: qué argumentaron los concejales de Neuquén

«No dan los números», dijo el concejal Sguazzini en medio del debate si se ponía o no en comisión el cuerpo, por lo que solicitó preferencia para volver a votar el tema la semana que viene en la sesión. Dijo que se requerían 12 votos para abrir el tema y aprobar el expediente, pero el oficialismo, en ese momento del debate, no los reunía.

Insistió en la premura para votarlo cuanto antes y solicitó una moción de preferencia para que, tras girar el tema a comisión, antes del jueves próximo, se reúnan los ediles y en la sesión del 6 de julio se vote por si o no al cambio de nomenclatura que enterrará la actividad nocturna en la calle Primeros Pobladores, sólo en el tramo entre Linares y la multitrocha.

«No firmé el proyecto porque quiero el debate, no se debate en un día un tema tan profundo y saber si hay derechos adquiridos», dijo sorpresivamente el concejal Claudio Domínguez. Luego el MPN no votó la moción de preferencia.

La concejala Ana Servidio aseguró que el Deliberante «no es la escribanía que siempre pretenden que sea, acá hay una familia que pide justicia, la comunidad universitaria y la comisión de seguimiento se quieren expresar, lo mismo organismos de derechos humanos. Hay que escuchar a los empresarios que están pidiendo la habilitación y que prime el sentido social», sostuvo.

«Acompañamos desde que éramos Patria Libre a la familia de Sergio Avalos, nos parece una barbaridad de que se hable de hacer una fiesta en Las Palmas. Hay una persona desaparecida y una sociedad que todavía no tiene justicia, tenemos que tener memoria como pueblo; es fundamental que haya una restricción para que ese lugar funcione: ese edificio debería tener una medida cautelar. Estamos en contra que las Palmas reabra. Hasta que aparezca Sergio Avalos», sostuvo Cecilia Maletti.

«No nos vamos a hacer cargo de la desprolijidad de unos y de otros: los que vendieron entrada sin tener habilitación y los que recibieron documentación sin avanzar en la prohibición de ese espacio. No sabemos cuáles son las intenciones de los otros bloques, nosotros nos oponemos a la apertura del boliche por Justicia por Sergio Avalos, insistió.

Desde el FITU, Priscila Otton, recordó que este tema no estaba antes en el Deliberante. «Ningún boliche, ni restaurante bailable debería abrirse ahi. En conversación con Mercedes Avalos hoy (hermana de Sergio), hablamos que si en 2 010 no había autorización para abrir un boliche ahí, quién autorizó. No hay una excepción autorizada para eso, estamos buscando esa informacion«, sostuvo.

El lugar «no debe ser tocado hasta que se lleve adelante el juicio, puede ser que la intención oculta de este proyecto es que lo quieran tirar abajo», planteó Otton.

Desde el FRIN, el concejal Camilo Echavarría sostuvo que «resulta extraño votar un proyecto en 24 horas, sin que pase por comisión. Se pretende poner a votacion sin ver los detalles, invitar a distintas partes a que den su posición. Es compleja y resulta arbitrario por qué en una zona si y en otra zona no. Si estamos modificando una ordenanza es porque en la anterior, algo se podía hacer. Qué tienen que decir los que intervinieron en este expediente», sostuvo.

Marcelo Bermúdez no aprobará el cambio de nomenclatura catastral de la calle Primeros Pobladores para prohibir la actividad de un empresario (Florencia Salto)

«Hoy no llegan a los 12 votos y nos piden por si o por no definir una prohibición sin llegar al debate, éste no es un consejo matemático, me decepciona que la resolución no se tome con la relevancia que tiene el tema», planteó Nadia Márquez que presionó junto con Bermúdez para adelantar el tratamiento del expediente y apurar al oficialismo para que se girara a la comisión.