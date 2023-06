Reapertura de Las Palmas: quién es Fer Palacio, el DJ invitado que fue acusado de contagiar a Messi

Luego de que el proyecto presentado por el Ejecutivo municipal de Neuquén para que el local nocturno «Sens» no pueda funcionar no recibiera los votos necesarios en el Concejo Deliberante, la reapertura del boliche en donde funcionó «Las Palmas» parece tener el camino liberado.

Antes de la fallida sesión de este jueves, el propietario del lugar, Nicolás Vahamonde, había asegurado que hace seis meses tramita los permisos necesarios para la habilitación y tildó de «inconstitucional» a la iniciativa presentada desde el municipio capitalino.

En Sens, hace 20 años y cuando funcionaba bajo la denominación de «Las Palmas» fue visto por última vez Sergio Ávalos, el joven oriundo de Picún Leufú que había arribado a la ciudad de Neuquén para cursas sus estudios universitarios.

Desde entonces, nada más se supo sobre su paradero, lo que motivó un extenso pedido de justicia de su familia, que apuntó contra el local bailable y el personal de seguridad contratado por este.

Sin embargo, a pesar de las críticas y de los proyectos de ordenanza en su contra, el edificio, sin mayores obstáculos legales en el medio, volverá actividad nocturna en los próximos días, con la presencia del recocido DJ, Fer Palacio, de exitosa carrera y gran popularidad gracias a sus producciones musicales.

Reapertura de Las Palmas: quién es Fer Palacio, el DJ que se presentará en su primer noche

Fer Palacio, el gran atractivo de la primera noche de «Sens», tiene 32 años y es oriundo de la ciudad bonaerense de Merlo. Antes de ser uno de los DJ más reconocidos del país, se ganaba la vida como motorman de la línea de ferrocarril Sarmiento, en los trenes que transitaban por el ramal Merlo-Lobos y Moreno-Mercedes.

Pero todo cambió en 2017, cuando se dio cuenta que su lugar era la música y que su deseo era vivir de ella, dejando atrás el mandato familiar al ser hijo de un ferroviario, Y fue así que compuso sus primeras producciones,impulsadas por su gran capacidad autodidacta.

En 2018, aprovechando el éxito de la serie española «La casa de papel«, publicó el remix «Bella ciao» y se volvió viral. En pocas semanas, logró más de un millón y medio de reproducción, solo en YouTube.

Tiempo después, y con la llegada de la pandemia del Covid-19 y el consecuente aislamiento, su música, que combinaba éxitos con ritmos bailables, fue ganando aún más terreno y sus números, en las distintas plataformas, no pararon de crecer.

Cuando todos permanecían en sus casas y los boliches seguían más cerrados que nunca, Fer Palacio, de popularidad en alza, fue invitado por diferentes clubes argentinos a tocar en sus canchas, vacías por las normas de distanciamiento vigentes.

Independiente, Racing, Estudiantes y Boca, fueron solo algunas de las instituciones que cedieron sus instalaciones para que el productor realizara presentaciones en vivo, sin público, pero transmitidas en directo por las redes sociales.

Desde entonces, su marca y sus enganchados son una constante en las llamadas previas que organizan los jóvenes, y los no tan jóvenes, antes de salir a bailar a boliches o fiestas. No en vano se ganó el apodo «El rey del cachengue«.

Fer Palacio y su experiencia «agridulce» con Lionel Messi

Tras presentarse en las canchas de los principales clubes del país, «Ferpa» fue ganando roce con el ambiente futbolístico, hasta que un día de 2021 fue el mismísimo Lionel Messi, quien junto a su familia, decidió invitarlo a que pase unos temas en una fiesta privada en Rosario.

No obstante, no todo fue alegría para el productor musical, ya que tras aquella noche inolvidable, el crack de la Selección dio positivo de Covid-19 y en redes sociales, en donde las noticias falsas prenden como polvora, no tardaron en culparlo por el contagio del 10.

“Me había hecho estudios porque tengo que viajar a Uruguay. Y no tengo Covid. Ahora se los muestro. A todos los que me tiran las malas, un beso”, se defendió en aquel momento el DJ, que el próximo 8 de julio será parte de la reapertura de Las Palmas, ahora llamado «Sens».

