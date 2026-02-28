Neuquén avanza con asfalto y desagües para resolver un problema histórico en Rincón del Río

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, recorrió el barrio Rincón del Río y destacó el avance de las obras de asfalto y desagües pluviales que se ejecutan en el sector, una intervención que apunta a resolver un problema vinculado a la ubicación del barrio, por debajo del nivel del río Neuquén.

Neuquén suma obras clave en Rincón del Río

Durante la visita, el jefe comunal verificó que el proyecto presenta un 90% de avance en la ejecución de pluviales entubados, sumideros y cámaras, mientras que los cordones cuneta ya superan el 50%. En cuanto al asfalto, la carpeta ya cubre el 30% de las calles del barrio. Si se cumplen los plazos previstos, la obra podría inaugurarse antes de mitad de año.

“La intervención vino a resolver un problema histórico porque el barrio se encuentra por debajo del nivel del río Neuquén”, señaló Gaido, y recordó que uno de los primeros trabajos fue reemplazar un canal a cielo abierto por una infraestructura adecuada para el manejo del agua de lluvia, que incluye una estación de bombeo ya preparada. “Esto resulta fundamental ante el incremento de las lluvias que viene registrando la ciudad”, agregó.

En relación al pavimento, el intendente explicó que previamente se completaron más de cien cuadras en la zona lindera de Rincón de Emilio y que ahora el proyecto avanza sobre otras 126 calles. Una vez finalizado el total de la intervención, el sector sumará 230 cuadras asfaltadas.

Actualmente, el pavimento ya es una realidad en toda la extensión de Océano Índico y en el cuadrante comprendido entre Mar del Caribe, Portugal, Hungría y Océano Índico. Se trata de pavimento flexible, lo que permite habilitar las calles de manera inmediata tras su ejecución.

Gaido remarcó que tanto la obra pluvial como el asfalto se financian con fondos propios del municipio y superávit. Mientras que la infraestructura pluvial se ejecuta íntegramente con recursos municipales, los vecinos aportan aproximadamente el 30% del costo del asfalto y la comuna cubre el resto. El proyecto incluye además conexiones domiciliarias de agua y cloacas en sectores donde aún faltaban.

Para completar la totalidad de Rincón del Río, los trabajos continuarán en calles como Alemania, Japón, Mar Caspio, América del Sur, Mar Mediterráneo, Egipto, África, Marruecos, Noruega, Mar del Caribe, América del Norte, Bélgica, Grecia, Hungría, Francia y Portugal.

Las obras forman parte del Plan Orgullo Neuquino, que contempla la pavimentación de más de 3.000 cuadras en distintos barrios de la capital, entre ellos Villa Ceferino, Z1, Valentina y Confluencia.