Primero Neuquén es oficial: el partido de Mariano Gaido consiguió el reconocimiento definitivo

Primero Neuquén, el espacio político impulsado por el intendente capitalino Mariano Gaido, obtuvo su reconocimiento definitivo como partido de distrito luego de completar los requisitos de la Justicia Federal.

El escrito, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, lleva la firma de la jueza federal con competencia electoral, Carolina Pandolfi, quien resolvió «reconocer y otorgar la personería política en forma definitiva como partido de Distrito a esta agrupación partidaria«.

La magistrada designó el número 198 como identificación del partido y declaró la incompetencia del tribunal en los artículos del espacio que obedecen a la elección de candidatos provinciales y municipales.

Además, avaló la última versión de la carta orgánica y registró el símbolo elegido por la agrupación, presentado en la escala de colores Pantone 2175 C y Pantone 2013 C.

Primero Neuquén es oficial: el camino hacia el reconocimiento definitivo

Los trámites para la formación de Primero Neuquén comenzaron en 2023, continuaron el año pasado y en abril de este 2025 lograron la habilitación provisoria del partido, por medio de una resolución que objetó algunos puntos de la carta orgánica y dio inicio al proceso para juntar las fichas de afiliación.

De acuerdo a la normativa electoral, uno de los requisitos que debe cumplir un espacio en vías de formación es la presentación de un número de afiliados no inferior al 4% de la totalidad de los electores inscriptos en el último corte que se tenga del distrito en cuestión, todo en un plazo de 150 días corridos.

El logo del nuevo partido. Foto: gentileza.

Otro de los pasos a cumplir fue la organización de elecciones internas, convocadas para definir autoridades y reemplazar la tarea de la junta promotora, que es un órgano de decisión de carácter transitorio.

Los comicios fueron pautados para el 22 de septiembre pasado. Como una sola lista se presentó a competir, sus integrantes terminaron siendo proclamados como autoridades partidarias definitivas. Los puestos se distribuyeron en una asamblea legislativa, un tribunal de disciplina y una junta directiva.

Primero Neuquén es oficial: dónde competirá

Si bien el partido estará habilitado para disputar, por ejemplo, cargos de alcance provincial, fuentes cercanas al intendente Mariano Gaido explicaron tiempo atrás que la intención es competir en el ámbito de la ciudad de Neuquén.

El jefe comunal, vale recordar, no tiene más mandatos disponibles en la capital y usaría esta herramienta electoral para darle continuidad a su gestión en 2027, cuando se vuelva a elegir intendente.

Antes de las elecciones de octubre, Primero Neuquén había formalizado un acuerdo electoral con el espacio de La Neuquinidad, del gobernador Rolando Figueroa. En ese momento, el partido todavía tenía el reconocimiento provisorio.