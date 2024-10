Neuquén busca concesionario para el matadero municipal de Colonia Nueva Esperanza

El municipio sacó a licitación la sala de faena de animales menores que funciona en Colonia Nueva Esperanza. Hasta la semana pasada, el establecimiento estaba en actividad, según explicaron los vecinos de la zona. El lugar quedó cerrado en vísperas de la temporada de mayor faena.

«Nosotros estamos desgastados y con lo que se trabaja, no alcanza para pagar los sueldos, no nos queda beneficios, así es que no haremos esta temporada», dijo Juan Vargas, el productor que estuvo a su cargo la administración del matadero hasta el 12 de octubre pasado.

La Sala de faena está ubicada en Colonia Nueva Esperanza y es la única que se dedica a animales menores en la zona. Funcionó hasta la semana pasada con 4 faenadores y un sereno, más personal «franquero». Unos 30 productores llevan allí sus cerdos para la faena y certificación bromatológica.

Pero hay otros crianceros que no estarían llevando sus animales al lugar y fue parte de la caída de la producción, se indicó.»Están vendiendo animales sin sellos, eso lo tiene que corroborar la municipalidad, a mí no me queda más que para pagar los sueldos y no puedo seguir«, sintetizó el concesionario.

El pliego de bases y condiciones, sin costo, se entregaban hasta hoy en la sede de Rivadavia 153 de la comuna (Dirección General Tributaria). Durante la pandemia, el matadero quedó a cargo de una AFR que fue denunciada por irregularidades y se retiró del lugar en 2022. Dos veces quedó desierto el llamado licitatorio y luego de que la AFR dejara el lugar, Vargas hizo la denuncia en la Justicia.

Según explicó, la presidenta y la secretaria de la asociación de fomento rural anterior, nunca entregaron la documentación y otros informes que se les requirieron para poder regularizar y acceder a beneficios de promoción para productores primarios.

La municipaldiad le otorgó a Vargas la concesión directa por 1 año y luego la prorrogó por otros 12 meses. Vencido el plazo, el productor – faenador, no tiene fuerzas para continuar administrando el lugar, dijo.

La sala tiene cámaras para trabajar con unos 30 animales adultos diarios. Hasta que funcionó la AFR, tenían un subsidio para afrontar los gastos comunes y promocionar la producción de carne de cerdo con destino a las góndolas, sin embargo, esto no continuó, dijo Vargas.

La sala más cerca para los criadores de cerdos, está en JJGómez, Río Negro, y el costo del traslado imposibilita comercialmente llevar la producción hacia ese establecimiento.

El decreto que convocó a los oferentes para el servicio de administración y explotación del matadero municipal indicó que el establecimiento faena entre 500 y 700 cabezas porcinas al mes, dependiendo de la época.

Se aclaró que en el lugar se cumple con los controles bromatológicos que exige la actividad y destacó que la falta de prestación del servicio «podria generar diferentes impactos negativos» en los productores zonales, ya que es el único en a zona y su carencia podría redundar en traslados a zonas más alejadas «aumentando los costos de comercialización» y generando perjuicios adicionales a la producción.