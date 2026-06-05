Neuquén expuso sus avances en inteligencia artificial en un foro internacional sobre innovación pública

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, participó este jueves en Buenos Aires del foro internacional CONECTA IA, un encuentro que reunió a líderes de gobiernos locales, especialistas en innovación pública y emprendedores tecnológicos de distintos países de América Latina para debatir sobre la incorporación de inteligencia artificial en la gestión pública.

Mariano Gaido expuso los avances de Neuquén en IA

La actividad se desarrolló en el Auditorio Torre Banco Macro y fue organizada por la Red de Innovación Local (RIL) y BID Lab. Según los organizadores, más de 200 participantes, entre funcionarios municipales, académicos, organismos públicos y startups tecnológicas, compartieron experiencias y analizaron oportunidades para acelerar la transformación digital de las ciudades.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el panel “Liderazgo político para implementar IA en gobiernos locales”, en el que Gaido participó junto a los intendentes Daniel Passerini (Córdoba), Pablo Javkin (Rosario), Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero), integrantes de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial de Argentina (CIIAR).

Durante el debate, los jefes comunales analizaron los desafíos de incorporar inteligencia artificial en las administraciones municipales y cómo convertir estas iniciativas en políticas transversales que involucren a todas las áreas de gobierno.

En ese contexto, Gaido destacó las iniciativas que la capital neuquina viene desarrollando para aplicar herramientas de inteligencia artificial en servicios destinados a los ciudadanos. Entre ellas mencionó a “Capi”, el asistente virtual integrado a la plataforma Muni Express, que permite realizar más de 80 trámites mediante lenguaje natural.

“En Neuquén venimos construyendo desde hace tiempo un ecosistema de innovación pública basado en inteligencia artificial”, afirmó el intendente, quien señaló que el chatbot ya ofrece respuestas y soluciones concretas para agilizar la atención a los vecinos.

El jefe comunal también se refirió al proyecto de semáforos adaptativos basados en inteligencia artificial, una iniciativa que busca optimizar la circulación vehicular mediante la modificación automática de los tiempos de espera y las ondas verdes según el tránsito registrado en tiempo real.

De acuerdo con la Municipalidad de Neuquén, la medida apunta a mejorar la movilidad urbana en una ciudad que recibe diariamente alrededor de 120.000 ingresos desde localidades vecinas. El objetivo es reducir los tiempos de desplazamiento y avanzar hacia el concepto de “Ciudad de los 15 minutos”, que promueve el acceso rápido a servicios y actividades cotidianas.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, quien acompañó a Gaido durante el encuentro, sostuvo que estas iniciativas refuerzan la estrategia de innovación del municipio. “Estos proyectos refuerzan nuestro compromiso con la innovación y nos posicionan como una ciudad que apuesta por la tecnología para resolver los desafíos urbanos”, señaló.

El foro CONECTA IA fue concebido como un espacio de trabajo para vincular problemáticas concretas de las ciudades con soluciones tecnológicas ya disponibles. Entre los temas abordados figuraron seguridad, movilidad, salud, atención ciudadana y sostenibilidad urbana, áreas en las que la inteligencia artificial comienza a ganar protagonismo en la gestión local.