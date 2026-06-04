Transformación de los ingresos a Neuquén: la obra de Acceso norte ya alcanzó el 30% de ejecución

El jefe comunal aseguró que se trata de una obra clave para mejorar el ingreso a Neuquén por el norte. (Foto: gentileza)

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido estuvo presente en la obra del Acceso Norte e informó que ya tiene un 30% de ejecución.

El político destacó que esta intervención estratégica jerarquiza a la ciudad de Neuquén para el ordenamiento vial. La obra buscará mejorar la circulación del tránsito de las más de 50.000 personas que ingresan y egresan diariamente de la capital neuquina.

Durante el recorrido por la obra, Gaido destacó que representa una inversión municipal superior a los 20.000 millones de pesos. La inversión millonaria se presenta como uno de los proyectos más ambiciosos de la región.

“Con fondos propios, sin endeudamiento y con un superávit que se refleja en todas las obras de la ciudad: las 3.000 cuadras de asfalto, el Polo Tecnológico, los paseos costeros, los loteos con servicios y, además, estas obras de puentes de gran envergadura que permiten el ordenamiento y reordenamiento de la ciudad”, expresó.

Mariano Gaido recorrió la obra del Acceso Norte: el objetivo clave para las obras de ingreso y salida de Neuquén

La iniciativa contempla la construcción de un puente sobre calle Salta que, una vez finalizado, permitirá el ingreso a la ciudad de manera elevada tanto por Jujuy como por Diagonal 9 de Julio. En tanto, quienes se dirijan hacia el norte podrán hacerlo por calle Salta.

“Generará un reordenamiento del acceso a la ciudad en el sector de Raúl Alfonsín-Pirkas. Este ingreso nos permite ordenar el tránsito y, además, brindar la jerarquía que corresponde a una gran capital”, afirmó Gaido.

En este sentido, el intendente fue claro al mencionar que “Neuquén capital se ha transformado en una de las ciudades más importantes del país gracias a obras fundamentales que permiten su reordenamiento, jerarquización y posicionamiento al nivel de grandes capitales como Córdoba y Buenos Aires, entre otras”.

Mariano Gaido recorrió la obra del Acceso Norte: la oportunidad para dar mano de obra neuquina

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, señaló que la obra presenta “un avance espectacular”.

Asimismo, resaltó que la obra es ejecutada por mano de obra neuquina.

“En Neuquén capital priorizamos el trabajo local. El compromiso de las empresas y los trabajadores permite mejorar los plazos. Esta obra estaba planificada para ejecutarse en un año y medio y será finalizada en apenas diez meses. Bien a la neuquina”, remarcó.

Explicó que el puente posee características especiales y que su estructura se construye íntegramente en el lugar. “Actualmente se están preparando los apoyos para avanzar luego con el hormigonado del puente”, indicó. Además, detalló que ya se ejecutó gran parte de la estructura de hormigón correspondiente al primer apoyo, ubicado hacia calle 9 de Julio.

“Más adelante se llega al sector donde el acceso por Raúl Alfonsín se bifurca en dos direcciones: una hacia 9 de Julio y otra hacia Jujuy. Allí ya trabajan las máquinas preparando para empezar a hormigonar”, finalizó.