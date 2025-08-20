Neuquén suma asfalto en el oeste: 30 cuadras nuevas en el barrio Z1

La municipalidad de Neuquén habilitó las primeras 30 cuadras de pavimento en el barrio Z1, como parte de un proyecto mayor de 400 cuadras de asfalto en ese sector. El intendente Mariano Gaido aseguró: “Estamos haciendo algo que parecía impensado: que lleguemos con estas 3400 cuadras de asfalto al oeste profundo de la ciudad”.

Un plan de asfalto que promete transformar el oeste neuquino

El proyecto contempla cuatro etapas con una inversión de 12 mil millones de pesos provenientes de fondos municipales. Durante la inauguración, Gaido remarcó que la obra estuvo a cargo de una empresa neuquina, que también ejecutó cloacas y pluviales. “La empresa fue más rápido de lo que habíamos esperado”, afirmó el jefe comunal.

En este sentido, el intendente destacó el impacto de las obras públicas en la capital: “Lo que se ve en la ciudad de Neuquén y en la provincia es único en el país y tiene que ver con el ejemplo que somos, con las cuentas ordenadas y el superávit«.

Gaido, Figueroa y Corroza junto a autoridades municipales durante la inauguración. Foto: gentileza.

Además, Gaido subrayó que el plan de asfaltado no se limita al Z1, sino que alcanzará barrios como Confluencia, Valentina y Rincón de Emilio. Según el intendente, se buscará garantizar accesibilidad y conectividad en toda la ciudad.

Figueroa destacó la gestión municipal y la mirada territorial de Gaido

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa sostuvo que “a las claras esto refleja un gran trabajo de la gestión municipal”. En su discurso felicitó a Gaido “por esta mirada que tiene de estar presente en todos los barrios, con este plan vial”.

Figueroa resaltó que el avance en Z1 marca un antes y un después en la vida de los vecinos. “Era un barrio muy postergado y ahora esto mejora la calidad de vida de sus vecinos, trazando una mejor accesibilidad y un mejor desplazamiento”, expresó.

El plan prevé 400 cuadras en Z1 y 3400 en toda la ciudad.

Del acto también participó la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, quien destacó que las obras se financian con recursos propios de la provincia y el municipio, en el marco de un pacto de gobernanza.

«Esto se puede hacer gracias al ordenamiento de las cuentas públicas, dentro de un pacto de gobernanza donde trabajamos en conjunto la municipalidad y el Gobierno provincial”, expresó.