Fotomultas con celulares: las veredas intransitables son un problema para los peatones en Neuquén

En el barrio Cumelén las veredas son un problema de circulación que obliga a bajar a la calle (foto Cecilia Maletti)

Las veredas intransitables en los barrios de Neuquén capital surgen como una preocupación en cada capacitación que hace la municipalidad para usar la aplicación «Neuquén Accesible» en el celular, afirmó la subsecretaria de Discapacidad, Isabel Mosna. El Concejo Deliberante ahora tiene en estudio agregar una infracción más a las fotomultas que se pueden tomar con los celulares para facilitar el tránsito de las personas con discapacidad motora.

«La obstrucción de veredas ya está contemplada en el Código de Faltas y no requiere una modificación, lo que ahora está en estudio es que se les permita con la app tomar fotos que sirvan como prueba válida para que lo tome el juzgado de Faltas», aclaró la concejal Victoria Fernández, de la comisión de Legislación.

Agregó que se tratará de agregar una tercera infracción a las dos que ya pueden ser denunciadas con la aplicación del celular. La aplicación fue creada para el uso de las personas con discapacidad o sus acompañantes terapéuticos con el fin de mejorar la transitabilidad: las fotomultas hoy son para los vehículos estacionados en rampas o para los autos que ocupan los lugares exclusivos para personas con discapacidad.

Al igual que las fotomultas que captan las cámaras en los semáforos, las infracciones se remiten al juzgado de Faltas, ya que son las juezas quienes definen la multa. Para las fotomultas digitales existe el pronto pago, que reduce en un 50% el monto de la infracción que llega por correo electrónico, si se paga directamente sin seguir con el trámite del descargo.

Los autos en las veredas frente a los garajes mecánicos, las motos estacionadas sobre las veredas y los materiales de construcción que obligan a bajar hacia la calle, son algunos de los obstáculos que se podrían incorporar en la georreferenciación para sumar a las fotomultas por el celular.

«La rampa tapada por un auto es lo más visible de la falta absoluta de empatía, por 20 minutos en el lugar, obliga a una persona con discapacidad a moverse y dar vueltas por donde no hay, para continuar su camino», recordó la concejala.

Con independencia de las infracciones que se puedan sumar a la app accesible, las veredas obstruidas son un problema para el peatón común y un gran inconveniente el desplazamiento de personas con problemas motrices o un carrito de bebé.

En pleno centro oeste, sobre calle Stefenelli entre Juan B Justo y Carlos H Rodríguez, un vecino realizó varios reclamos por la falta de vereda y un camión que continuamente está en el lugar, lo que obliga a realizar la circulación por la calle.

En el barrio Cumelén, frente a la calle 12 de septiembre, el tránsito peatonal también se debe hacer por la calle por las veredas con diferentes obstáculos.

Según la comuna, la denuncia se puede realizar al 147 para que se infracciones por obstrucción de la vereda, ya sea con residuos, mal estacionamiento en el caso de los vehículos o por los materiales de obra.

Para tener la app Neuquén accesible en el celular

La implementación del celular con la aplicación «Neuquén accesible» que permite infraccionar a los vehículos estacionados en las rampas o en espacios exclusivos para personas con discapacidad se logra tras una capacitación y la inclusión en el registro de control colaborativo durante 2 años.

La próxima capacitación está prevista para este 21 de agosto a las 18, en avenida Argentina y Roca. La inscripción se realiza a través de la página web de la comuna, en la pestaña «Neuquén accesible».

Hasta ahora, se anotaron en el registro colaborativo unas 200 personas, de las cuales 80 consiguieron la app Neuquén accesible. En su mayoría, son jóvenes que no tienen problemas motrices, con una vocación comunitaria importante para colaborar con el objetivo de un tránsito accesible en la ciudad de Neuquén.

Según explicó Mosna, subsecretaria de Discapacidad en la municipalidad de Neuquén, una de las preocupaciones que surgen con espontaneidad durante las capacitaciones, es la imposibilidad de caminar por las veredas por los continuos obstáculos.