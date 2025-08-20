Asfalto en una ruta clave de Neuquén: la región del Pehuén avanza con la mejora de caminos para el turismo

El Gobierno provincial informó que avanza la obra de colocación de asfalto de un tramo clave para la Ruta Nº 11, que conecta el cruce con la Ruta 13, sobre el arroyo Las Ánimas, hasta la localidad de Moquehue. La obra contempla 13 kilómetros de intervención y una inversión total de $17.440 millones. “Se priorizó esta obra por su importancia para la comunidad local y el turismo que elige este destino”, expresaron en un comunicado oficial.

Según el organismo, los procesos licitatorios se desarrollaron durante los primeros meses del año, lo que permitió que las firmas adjudicatarias pudieran planificar con anticipación su operatividad en terreno y ya «instalar su obrador y trasladar equipos». Agregaron: «La idea es preservar la traza existente, generar la menor cantidad posible de movimiento de suelo y afectación de especies», siendo José J. Chediack S.A.I.C.A., la firma ganadora.

Foto: Neuquén Informa.

Detallaron que la Ruta N°11 reviste un carácter estratégico para la conectividad vial y el desarrollo turístico del suroeste provincial. El tramo a pavimentar ha sido definido como travesía rural, por lo que el proyecto contempla adecuaciones de infraestructura y mejoras viales. «Desde hace un par de semanas comenzó a realizar los primeros movimientos de logística y mantenimiento rutinario del tramo, mientras se prepara para lo que vendrá«, sostuvieron.

Expo vocacional 2025: la feria educativa inicia su gira por Neuquén, ¿cuándo y qué ciudades visitará?

La provincia de Neuquén se prepara para una nueva expo vocacional, la feria educativa más esperada del año. Durante varios días los estudiantes podrán aprovechar y conocer las distintas ofertas académicas para continuar con su educación. Diario RÍO NEGRO te cuenta todos los detalles de cuándo comenzará y qué ciudades visitará.

El Gobierno de Neuquén lanzó la convocatoria para participar de una nueva edición de la Expo vocacional. Bajo el lema de «tu vocación importa», la feria tendrá comienzo la última semana de agosto y llegará a tres ciudades.

«Desde el Gobierno provincial es una prioridad acompañar a las juventudes en sus trayectorias», expresaron en el mismo comunicado donde brindaron detalles del cronograma.

De esta manera informaron que la gira provincial será de esta manera:

26 y 27 de agosto en Zapala : se ubicará en el parque de la Estación.

: se ubicará en el parque de la Estación. 9 y 10 de septiembre en Chos Malal: se hará en el gimnasio municipal.

se hará en el gimnasio municipal. 1, 2 y 3 de octubre en Neuquén capital: como es usual, se hará en el Espacio Duam.

En todos los casos se realizarán de 9 a 18 horas. Además recordaron que la actividad será con entrada libre y gratuita.