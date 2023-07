Neuquén trata los residuos urbanos de cuatro municipios

La municipalidad de Neuquén avanza a pasos firmes en el proyecto de regionalizar el tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios, un proyecto (GIRSU) que comenzó a diseñar el exgobernador Pedro Salvatori (1987-1991) y que tuvo un fuerte impulso durante las dos últimas gestiones del exintendente Horacio Quiroga.

Ahora, el intendente Mariano Gaido renovó los convenios para que los municipios de Plottier, Centenario y San Patricio del Chañar continúen trasladando la basura al Complejo Ambiental Neuquén para su disposición final y sumó este año, a Vista Alegre para el mismo fin.

Plottier trae sus residuos desde 2018, Centenario lo hace desde 2017 y San Patricio del Chañar firmó el acuerdo en 2020.

Los convenios se renovaron debido a que la vieja concesión de administración del CAN había finalizado y se llamó a una nueva licitación. Finalmente, fue adjudicada nuevamente a la misma empresa que venía haciéndose cargo del “basural”, BASSA SA, y era necesario actualizar tarifas y condiciones del servicio prestado a otras ciudades.

Los convenios tienen vigencia por seis meses, pero se irán renovando, según informaron desde la municipalidad porque lo que se busca es lograr un tratamiento integral y regional de los residuos sólidos urbanos para evitar la contaminación ambiental que en tiempos modernos avanza a pasos casi incontrolables.

El acuerdo con los cuatro municipios contempla que cada uno se hará cargo de la recolección y traslado hasta el interior del complejo y luego Neuquén facturará a fin de cada mes, estableciendo una tarifa fija por cada tonelada de residuos que ingresen al CAN. El valor de la tonelada es de 5.800 pesos.

Según explicó la coordinadora de la secretaría de Movilidad y Servicio al Ciudadano, Noelia Rueda, Plottier y Centenario entregan, cada uno, en promedio por mes 900 toneladas de residuos, San Patricio del Chañar unas 210 toneladas y Vista Alegre prevé enviar 28 toneladas aproximadamente. La ciudad de Neuquén genera por mes 12.500 toneladas de basura domiciliaria.

Es decir, que mensualmente el CAN de Neuquén recibirá unos 11.850.400 pesos, por los convenios firmados.

Rueda comentó que no todos los municipios tienen implementada la separación en origen de los residuos, pero eso no es inconveniente para poder procesar y tratar la basura. Acá el trabajo de la cooperativa a cargo del reciclado en el CAN es la que se encarga de rescatar todo el material que sea pueda para ser reciclado y el resto va a disposición final. “No es mucho lo que se puede rescatar .Pero cada vez es más”, concluyó.

Se termina la vida útil del Complejo Ambiental y avanza el GIRSU

El complejo ambiental de Neuquén tiene una vida útil de 4 o 5 años más. Por esto, el municipio capitalino ya está realizando los estudios ambientales y técnicos para elaborar el proyecto ejecutivo que permitirá trasladarlo hacia las nuevas hectáreas que se incorporaron al ejido de la ciudad.

El Ejecutivo local está pensando no solo la construcción de un nuevo edificio y nuevas y más cavas de enterramiento sino también en extender mucho más la regionalización de la basura, para lo cual además, será necesario contar con centros de transferencia para mejor y agilizar el traslado de los residuos sólidos urbanos.

En su momento, Cipolletti traía su basura a Neuquén, pero ya no lo hace.

“Estamos tratando de ver si podemos ponernos de acuerdo para que se sume Cipolletti y el resto de las localidades cercanas”, explicó Rueda.

Por otra parte, el municipio trabaja en conjunto con el gobierno de la provincia, que es quien tiene el proyecto GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Región de los Valles y de la Confluencia).

La propuesta contempla un llamado a licitación internacional. El inversor será el encargado de la construcción y explotación del complejo ambiental. Se prevé además, adjudicar el servicio por un plazo de entre 10 y 15 años.

El tratamiento, disposición y transporte de los residuos, desde las estaciones de transferencia hasta la planta, también estará a cargo del concesionario.

“El proyecto prevé la reinserción social de quienes actualmente trabajan en los basureros, insertándolos en un sistema de trabajo digno, con cobertura social y previsional, y con la posibilidad de acceder a la educación y la salud”, explicaron desde la agencia ADI-NQN.

Esto se implementó en el Complejo Ambiental Neuquén, cuando se conformó la cooperativas de recicladores, extrabajadoras de los basurales.