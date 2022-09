Para Calf, la segmentación será difícil de implementar en Neuquén

«No creo que la segmentación vaya a funcionar y vamos a tener muchos problemas en implementarla», sostuvo el presidente de la cooperativa Calf en Neuquén, Darío Lucca.

El presidente de la cooperativa sostuvo que el sector administrativo de la entidad está preparado para afrontar las dudas de los usuarios, cuando comiencen a ser repartidas las boletas con los consumos de septiembre, en octubre, que ya no tendrán el subsidio. Incluirá el incremento también de energía.

«No hubo una respuesta de qué pasará con los que no tienen gas y se calefaccionan con energía, que gastan entre 1.200 y 2.000 kw ; y que superan ampliamente el consumo de los 400″, sostuvo.

Reiteró que CALF no cuenta aún con el detalle de los usuarios o socios que se verán afectados por la quita. Recordó que de los 127.000 asociados de Calf activos, 95.000 son residenciales. En unos 15 días, cuando reciba los listados, la cooperativa emitirá la facturación con la quita de subsidios.

Los comerciantes, grandes consumidores, pequeñas y medianas empresas, recibirán las boletas con la tarifa plena. También los residenciales en los que opere la quita. Hasta ahora la estimación es de más de 11.000 hogares, según la especulación de más o menos un 20%.

En diálogo con la 750Nqn, Lucca dijo explicó que «si se inscribieron 90 mil personas en el ANSES el mes pasado, no sabemos cuántos completaron el formulario y quiénes cumplen los requisitos. Hay mucha gente que no tiene internet, que no supo o no pudo hacer el trámite y no va a tener los recursos para pagar una factura sin subsidios», adelantó Lucca.

Insistió en la necesidad de una tarifa diferenciada para Neuquén y Río Negro o tarifa Comahue. Aseguró que están a la expectativa de la información que les provea la secretaría de Energía de la Nación o Cammesa sobre los listados con la quita de subsidios para aplicar en Neuquén.

«Nos llegaría en unos 15 días, según la información telefónica. Veremos cuándos quedaron dentro de los subsidios y cuántos no, ahi se verá el verdadero impacto para Calf de la facturación de Cammesa y el verdadero impacto de la segmentación para los usuarios», aseguró.

Defendió la administración de la cooperativa al indicar que en la asamblea que se realizará el 17 de septiembre se contará con balance equilibrado, sin deudas con Cammesa ni con la secretaría de Energía de la Nación. «Un 30% de los que pagan la energía a Cammesa en el país tienen deudas, Cammesa están subsidiada por el Estado Nacional para cumplir con las generadoras y ya dijo el ministro (de Economía, Sergio) Massa que iba a dejar de auxiliar a Cammesa»

Defendió la gestión cooperativa por cuando «son las que ocupan mano de obra genuina, invierten en la provincia y región y no las generadoras que tienen concesiones con las represas, manejan la energía de la Argentina y no dejan recursos aquí», sostuvo.

Aseguró que CALF se prepara para hacer obras de distribución de energía para el crecimiento planificado en la ciudad, tanto en las nuevas hectáreas que se incorporaron al ejido como las nuevas urbanizaciones en regularización. Ejemplificó que en un mes más, instalará una estación transformadora para el consumo de 3 megas de potencia que prevé la instalación de un nuevo sanatorio en San Martín al 1.500.

Volvió a los recamos que habrá con la entrega de las facturas de octubre, por la puesta en marcha de la segmentación, debido a los parámetros generales que se utilizaron para la planificación de la quita. «No es lo mismo vivir en la patagonia donde los costos son diferentes a Rosario o a Córdoba, donde los costos y los salarios, son diferentes. Neuquén y Río Negro deben tener tarifa diferencial porque genberan el 46% de la energía que consume el país, el 60% del gas y el 45% del combustible, tenemos que tenr una tarifa diferenciada, una tarifa Comahue»; reiteró.