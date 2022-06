Pidieron la derogación de la disposición que autorizó el pago de seguro del vehículo de Orazi

Por mayoría los concejales pidieron se derogue una disposición que autoriza el pago del seguro del vehículo particular del intendente. (Foto Néstor Salas)

El Concejo Deliberante reginense presentó un pedido de informe al intendente Marcelo Orazi sobre el gasto autorizado de fondos municipales para el pago del seguro de su vehículo particular, y la derogación de la medida.

El tema estuvo en debate en la sesión de esta semana del legislativo reginense, que, por un lado, aprobó el pedido de informes, y al mismo tiempo, por mayoría, avaló un proyecto de comunicación presentado por los concejales que integran la comisión de Asunto Jurídicos y Legislación, pidiendo la derogación de la disposición.

Los cuestionamiento surgieron luego de que se conociera la disposición 1957/22 dictada el 20 de mayo, por la que se autorizó que, con fondos del municipio, se pague el seguro del vehículo particular del intendente Marcelo Orazi. La disposición argumentó que ante la falta de vehículos adecuados en la flota municipal, el intendente hace uso de se vehículo particular para desarrollar gestiones en distintos puntos del país.

En principio, desde el bloque del Frente de Todos, se cuestionó la disposición al considerar “el pago del seguro del vehículo particular del señor intendente por parte del erario municipal es por demás reprochable. No hay disposición, decreto ni ordenanza que incorpore el vehículo particular de los funcionarios al Parque Automotor municipal de manera permanente o transitoria mientras dure sus funciones”.

Orazi, por su parte, indicó que ya se dio de baja la disposición y que el pago del seguro de su vehículo lo realiza de su bolsillo. No obstante, los concejales indicaron que aún no llegó al Deliberante la diposición que revierta la autorización que se dio en mayo.

A través de la presidencia del Deliberante, se elevó el pedido para que el intendente informe sobre la partida presupuestaria por la cual se efectuó el pago del seguro, y copia de la disposición por la que se derogó la autorización.

A su vez, con el voto a favor de 7 concejales y el voto negativo de uno, se aprobó por mayoría el proyecto de comunicación para solicitar la derogación de la disposición 1947/22.