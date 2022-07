Por una medida de fuerza, 40 colectivos no brindarán servicio hoy en Neuquén 

Cerca de 40 colectivos de Autobuses Neuquén, la empresa que presta el servicio de transporte urbano en la capital, se encuentran fuera de servicio por medidas de fuerza del sindicato de UTA. Reclaman mejores condiciones de trabajo.

El secretario adjunto del sindicato, Claudio Coronel, informó a RÍO NEGRO que la medida fue decidida en reclamo por las malas condiciones en las que tienen que trabajar los choferes. «Anoche a las 23 un compañero sufrió un accidente de vuelta, ya son seis con este», comentó. Según detalló, una llave se soltó y le provocó daños en la cabeza.

En cuanto a las unidades que quedaron fuera de funcionamiento, mencionó que algunas no tienen freno, no tienen embrague, les falta calefacción y luces. «No los dejamos salir a la calle porque corre el riesgo el pasajero, el chofer y el tercero que va por la calle», agregó Coronel.

El secretario adjunto comentó que llegaron a las 4 a la base y frenaron a las unidades que estaban por salir a la calle con los colectivos en malas condiciones. «Los paramos en la puerta y ninguno se negó porque están cansados de trabajar en malas condiciones», sostuvo. Además, agregó que muchas veces deben soportar los reclamos por la impuntualidad del servicio, pero mencionó que el colectivo no puede pasar a horario si no tienen las condiciones para circular.

Respecto a la medida, Coronel comentó que la misma va a seguir hasta que alguien se acerque y verifique las unidades, ya que consideran que es un riesgo para todos y que la situación no da para más. «Le dimos tiempo a la empresa, al municipio, pero no hay solución, no quieren invertir», aseguró el secretario adjunto de la UTA Neuquén.

Además de los colectivos, mencionaron que en las cabeceras y en el taller tampoco cuentan con buenas condiciones. Entre ellas, comentó que cuentan con un baño que está roto y no tienen calefacción en la zona del taller. «Que alguien se haga responsable o que busquen otra empresa», señaló Coronel.