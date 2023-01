Qué líneas cambiarán con la llegada de los nuevos colectivos a Neuquén

Este miércoles se pondrá en marcha el nuevo sistema de transporte público de pasajeros en Neuquén y ya se anunció que habrá nuevas líneas funcionando. Enterate cuáles son las lineas que cambiarán y cuáles se mantienen.

La nueva flota de transportes dependientes de las empresas de Koko y Tigre Iguazú, comenzarán a circular a partir de mañana en las calles de Neuquén. En la presentación realizada el 13 de enero se informó que iban a ver nuevas lineas para reforzar el servicio, esta mañana se comunicó cuales serán las nuevas lineas y cómo funcionarán.

Desde la Municipalidad de Neuquén informaron que se sumarán cinco nuevas lineas a las 25 que se encuentran en funcionamiento. Estas nuevas lineas se suman para reforzar el servicio y muchos recorridos fueron modificados, pero otros se mantendrán iguales.

A partir de lo informado se supo que solo nueve lineas cambiarán el recorrido, estas son las lineas: 1, 2, 6, 8, 18, 21, 22, 23, 29. El resto fueron adaptadas a exigencias y demandas de la ciudad.

En este sentido, se explicó que trece lineas cambiarán de números. La ex 5A será linea 5; la ex 7A, línea 7; ex 15A será 15; la ex 101 cambia a 21; ex 102 a 22; ex 401 a 23; ex 404 a 24; ex 5B a 25; ex 415 a 26; ex 7B a 27; ex 501 a 28; ex 502 a 29; y la ex 15B a 30. Sin embargo aclararon que para que «el vecino y la vecina no tengan dudas, las unidades estarán bien señalizadas con la numeración actual y la anterior durante las primeras semanas de implementación”.

Cuáles serán los nuevos destinos y cuáles se mantienen

Con este nuevo sistema de transporte se sumaron nuevos recorridos y destinos de la ciudad, ampliando así el servicio para los vecinos y vecinas.

Los nuevos destinos y lineas que pasan por cada sector son:

Linea 3: zona Parque Agreste en Rincón del Río, Rincón de Emilio.

Linea 4: Balcón de la Ciudad.

Linea 7: sector 2 y 7 de Mayo.

Lineas 12 y 14: Los Hornos y Bardas Coloradas.

Lineas 15, 18, 20: Confluencia y Mirador del Paseo Costero

Linea 16: calle 1° de enero.

Linea 17: Ciudad Deportiva y sector 127 has.

Linea 19: calle Raúl Soldi y Los Paraísos -continuación de Huilen, hacia Parque Las Bardas.

Lineas 24 y 26: Colonia Nueva Esperanza, sector El mirador – El Choconcito.

Linea 28: calle Río Colorado en Valentina Norte conexión con Plottier.

Linea 29: sector Altos del Colorado.

A su vez se incorporan nuevos corredores de transporte, en calle 1° de enero, desde Cuenca XV, XVI, HIBePa, Gran Neuquén Norte y Melipal; y se utilizará también la calle Atahualpa Yupanqui desde Bardas Soleadas hasta Terrazas del Neuquén. Asimismo se informó que se mantiene el servicio a Balsa Las Perlas, ejido de Río Negro (línea 22).

Detalle de los recorridos del nuevo sistema

Línea 3: B° Rincón de Emilio (ampliación de recorrido hacia el sector noreste del barrio -”Parque Agreste”)

Línea 4: B° La Sirena (ampliación y cambio de recorrido hacia la Ciudad Deportiva)

Línea 7: Sector 2 y 7 de Mayo (ampliación de recorrido y nueva cabecera en el sector 2 y 7 de Mayo)

Línea 9: B° Z1 (ampliación de recorrido hacia el B° Z1, con cambio de cabecera).

Línea 10: es una línea nueva que beneficia los barrios Gran Neuquén Sur, Gregorio Alvarez, Unión de Mayo, Islas Malvinas, Área Centro Oeste, Área Centro Este.

Línea 11: es una línea nueva que beneficia los barrios Gran Neuquén Sur, Melipal, Villa Ceferino, Bardas Soleadas, Alta Barda, Área Centro Este.

Línea 13: B° Gran Neuquén Norte, (Modificación que beneficia B° Melipal, Villa Ceferino, Gregorio Álvarez, Bardas Soleadas, Alta Barda)

Línea 15: Línea nueva que beneficia: B° Confluencia Rural, Belgrano, Área Centro Sur, Área Centro Oeste, Islas Malvinas, Bardas Soleadas, Sector Yupanqui, Terrazas Del Neuquén.

Línea 16: B° Cuenca XVI (Modificación de recorrido, beneficia a B° Gran Neuquén Norte, Melipal, Villa Ceferino, Islas Malvinas, Área Centro Oeste, Área Centro Este, Villa Farrel, Mariano Moreno, Área Centro Sur, Bouquet Roldan, Cumelén)

Línea 19: nueva línea que beneficia a los barrios: Gran Neuquén norte, Melipal, Sector Balcón de la Ciudad, Terrazas Del Neuquén, Alta Barda, Área Centro Este.

Línea 20: nueva línea que beneficia a los barrios: Confluencia Rural, Confluencia Urbana, Belgrano, Área Centro Sur, Área Centro Oeste.

Línea 24: ampliación de la línea para beneficiar a sectores de Colonia Nueva Esperanza, como lo son sector el Choconcito.

Línea 26: ampliación de la línea para beneficiar a sectores de Colonia Nueva Esperanza, como lo son sector El Trébol y Manzana N° 34.

Línea 28: Ampliación de la línea para beneficiar a los barrios Sapere, Provincias Unidas, Santa Genoveva, Área Centro Este, Área Centro Sur, Bouquet Roldan, Canal V, Valentina Norte Urbana.

Línea 30: Línea que inicia en el “Mirador del Río Limay” y beneficia a los barrios, Confluencia Rural, Confluencia Urbana, Belgrano, Área Centro Sur, Área Centro Este, Alta Barda, 14 de Octubre.