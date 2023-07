Quieren terminar con la contaminación de petróleo, aceites y restos de cloaca en la meseta de Neuquén, al lado del CAN

La APDH de Neuquén dio a conocer la intimación de la jueza civil a la municipalidad de Neuquén para que presente un plan de saneamiento de las piletas de oxidación contaminadas con cloaca, petróleo y aceites frente al Complejo Ambiental Neuquén. La última audiencia del amparo que inició la Defensoría del Pueblo fue la semana pasada, con ausencia de funcionarios políticos de la comuna.

«Quisimos dar cuenta de cómo se avanzó en la causa de las piletas de oxidación. Fue en la audiencia del 29 de junio, donde no estuvo Baggio«, destacó Leticia Bellini, integrante de la APDH. El organismo de Derchos Humanos integra la causa que inició la defensoría del Pueblo. Bellini explicó que en el encuentro la municipalidad estuvo representada por el abogado, y destacó la importancia de que hubiera algún representante politico o funcionario cuando se conoció los resultados de la pericia que ordenó a hacer la jueza Claudia Zapata .

«Es esperable que en estos días, o después de la feria, la jueza se expida en el sentido de ordenar una remediación», dijo Bellini.

Destacó que la magistrada exigió a la comuna una propuesta para acción de trabajo que involucre sacar del lugar los elementos contaminantes. Recordó que el lugar está en inmediaciones de los barrios nuevos que el municipio llevó hacia la meseta, al lado del Complejo Ambiental Neuquén o basural.

«El municipio debe resolver de manera urgente la construcción de unas piletas de oxidación para el tratamiento de los líquidos. Sabemos por anuncios que esto se va a gestar en la ampliación territorial, pero es importante que se avance rápidamente» ya que los anuncios tienen más de un año, sin que se conozcan avances.

Bellini aseguró que desde la organización de derechos humanos «vamos a seguir empujando la idea de que se cree un grupo de trabajo con gente de la Universidad, especialistas, para generar un plan de prefactibilidad de la remediación de la zona».

Más de 900 familias fueron reubicadas en los laterales del CAN desde mediados del año pasado. Los días de viento, el aire putrefacto provoca problemas de salud los días de viento del oeste, en especial los niños menores de un año, según planteaban los vecinos que exigen servicios en el lugar de la reubicación, en Yerba Mata y Caña de Azúcar, sobre la meseta

«Los líquidos se siguen tirando allí, esas piletas hace años que no funcionan como tal: no hubo control de entrada de camiones y se arrojaron desechos que anulan la capacidad de degradación biológica que naturalmente tendrían, hace mucho tiempo que viene pasando, necesitamos que se deje de arrojar liquido allí y se hagan cargo del tema. Esto no se desconoce», cuestionó Bellini.

El amparo presentado por Riva para que cese la contaminación, se reubiquen las piletas y que cesara el vertido de contaminantes comenzó a fines de agosto. Hasta ahora, la comuna se mostró contrariada por el planteo y presentó recursos constantes para cuestionar el accionar de los amparistas o justificar con la planificación ambiental a futuro, la inacción actual en el lugar.

Según se especificó, luego de varias advertencias en el amparo, la municipalidad cumple con la vigilancia del lugar en cuanto a controlar que sólo personas habilitadas continúen con el vertido allí, pero no se presentó un plan de saneamiento como se había requerido. «La audiencia fue para conciliar y llegar algún tipo de acuerdo, pero como la municipalidad llego sin propuestas, acordamos con la jueza evaluar el plan que les intimó a presentar en el plazo de los 10 días hábiles, feria mediante», se especificó desde el equipo de abogados de la APDH.