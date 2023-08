Rechazo y fuertes críticas a Gennuso por un pedido de licencia después de las elecciones en Bariloche

«La ciudad no está como para que el intendente se vaya 15 días de vacaciones«. La frase corresponde a la concejal Julieta Wallace que cuestionó durantemente al intendente de Bariloche Gustavo Genuso esta mañana en la comisión legislativa del Concejo Municipal.

Con cuatro votos negativos, los concejales rechazaron un pedido de Gennuso para tomar una licencia del 7 al 20 de septiembre. Había solicitado ausentarse «por razones de índole personales» a partir del 7 de septiembre, apenas cuatro días después de las elecciones municipales para elegir el próximo intendente de la ciudad.

«Me da vergüenza ajena dar tratamiento a esta nota«, manifestó ofuscada Wallace, al tomar la palabra en la comisión legislativa.

Recordó que a mediados de junio, el intendente solicitó autorización para extender su estadía en Europa, a donde viajaría por la postulación de Bariloche para la Expo 2027, por cinco días más para poder conocer a su nieto. Pese al debate que se generó en ese momento, los concejales avalaron la licencia. No ocurrió lo mismo ahora.

«Estamos a cuatro meses del cierre de su gestión después de 8 años. Tiene de ahí en adelante para tomarse unos días. Su futuro político es problema de él. No me parece acertado que, luego del 3 de septiembre que vamos a elegir un cambio de gestión, el intendente se vaya 13 días de la ciudad. Para eso que adelante y se vaya directamente», fustigó Wallace.

De esta forma, ratificó que no avalaría ninguna licencia por parte del intendente. «Debe estar acá y ordenar las cuentas. Dice en los medios que hay 4.500 millones de pesos ahorrados: ¿con las necesidades que tiene la ciudad? Quintana (secretario de Hacienda) nunca nos pudo dar precisiones sobre las colocaciones financieras», agregó.

El concejal Pablo Chamatrópulos coincidió en la importancia de que Gennuso esté presente en la transición con el próximo gobierno municipal pero además, cuestionó a la gobernadora y candidata a intendenta Arabela Carreras. «No se ha tomado licencia y está en la ciudad abocada a la campaña. Propone cosas para nuestra ciudad que no ha programado como gobernadora. El caso más simbólico: construir una escuela en el oeste. Es raro que prometa algo que podría haber hecho com gobernadora», dijo Chamatrópulos que también es candidato a intendente.

La concejal Roxana Ferreyra fue otra de las que tomó la palabra para resaltar que el intendente debe cumplir con su mandato y acompañar la transición del nuevo gobierno municipal. «Es casi irrespetuoso«, dijo en alusión al pedido de licencia.

El concejal Gerardo Del Río advirtió que hay «preocupación» entre los candidatos a intendentes que «debería ser canalizada por el propio intendente para avanzar en la transición de forma ordenada». «No es muy atinado pedir esta licencia después de las elecciones. No voy a entrar en el debate partidario. Hay muchas situaciones complejas pendientes en la ciudad«, concluyó.