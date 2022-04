Renunció Salas al cargo que le había dado Gaido en el instituto municipal de la vivienda

En reunión de socios, ante más de 700 personas, Jorge Salas anunció su renuncia al nombramiento como director municipal de Planeamiento y Territorialidad del Instituto Municipal de urbanismo y Hábitat (IMUH).

“No me voy a prestar al juego de la oposición. Quieren criticar al gobierno municipal critíquelo, quieren criticar al gobierno provincial critíquenlo, pero yo no me voy a prestar”, expresó el presidente de la Cooperativa de Viviendas 127 hectáreas.

Jorge Salas, ante más de 500 personas, anunció su renuncia al cargo de director municipal en el IMUH. El titular de la #Cooperativa127has fue nombrado por @MarianoGaidoOk semanas atrás para ocupar la dirección municipal de planeamiento y territorialidad. pic.twitter.com/2z5M4inp2X — Andres Ramos (@chineseramos) April 8, 2022

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, había designado al cooperativista en un cargo directivo dentro del Instituto Municipal de viviendas. Salas lleva más de 10 años vinculado a esa organización que entregó más de 155 viviendas con financiamiento provincial y nacional.

Si designación no prestó oposición por parte del titular del IMUH, Marco Zapata. Él había argumentado que la incorporación de Jorge Salas al organismo municipal era para aprovechar su conocimiento sobre problemática de viviendas en la ciudad y las gestiones que había obtenido como dirigente social.

La oposición al nombramiento de Salas llegó por parte del bloque de concejales de Democracia Cristiana. «La designación de Salas es incompatible con sus funciones en su cooperativa privada«, había afirmado la edil, Nadia Márquez