Retuvieron 60 motos y autos en Neuquén: advirtieron de una zona usada «como pista de carrera»

Hubo un operativo de tránsito con secuestros de autos y motos. Foto: Gentileza Municipalidad de Neuquén.

En un operativo conjunto entre la Municipalidad de Neuquén y la policía provincial se retuvieron 39 motos y 21 vehículos. Así lo informó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio. El funcionario advirtió que el tramo comprendido entre el semáforo de calle Ilia y la intersección con Entre Ríos “muchas veces es utilizado como pista de carrera, alcanzando velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, tal como lo comprobamos durante el operativo”.

El procedimiento se hizo sobre calle Leloir al 900. Baggio dijo que «se retuvieron 39 motocicletas y 21 vehículos con faltante de documentación, como seguro obligatorio o licencia de conducir y escape libre”.

Agregó que se retuvieron 10 licencias retenidas porque estaban vencidas o no coincidía el domicilio del DNI con el carnet.

El Ejecutivo señaló que además hubo infracciones a conductores de maquinaria vial que circulaban por Leloir sin las medidas de seguridad correspondientes, así como la retención de un camión de gran porte que transitaba fuera del recorrido habilitado para transporte pesado.

Operativo por cuatro horas en Neuquén

Por su parte, Yanina Pili, directora de Tránsito, precisó que el operativo se extendió desde las 16 hasta cerca de las 20, con la participación de inspectores municipales, personal de Tránsito y efectivos de la Policía provincial.

Pili destacó el trabajo conjunto con la fuerza policial, que “colabora estrechamente con los inspectores para verificar la documentación de los vehículos y detectar posibles casos de robo o irregularidades”. Subrayó que esta labor coordinada “es esencial para garantizar la seguridad y el orden en la vía pública”.