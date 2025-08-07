Asfalto para construir una «nueva avenida» en Neuquén capital: el anuncio oficial este jueves

Los trabajos se enmarcan en el plan municipal de conectividad de la ciudad de los 15 minutos. Fotos: Municipalidad de Neuquén.

En el marco de un ambicioso plan de conectividad urbana, el intendente Mariano Gaido anunció una obra de asfalto que transformará al barrio Altos del Limay. “Es una obra tremenda que está llevando la ciudad de Neuquén adelante con fondos propios”.

Cinco kilómetros, cloacas y agua: la obra que cambiará la zona sur de Neuquén

La intervención contempla un nuevo corredor vial de casi cinco kilómetros, que incluirá pluviales, cloacas y conexiones de agua. Todo estará al servicio de los vecinos del barrio ubicado al sur de la capital neuquina.

La avenida forma parte del plan “ciudad de los 15 minutos”, que busca acercar los servicios esenciales a los hogares. “Debe ser de las únicas obras de esta envergadura que se desarrolla a nivel municipal en el país”, resaltó Gaido.

El intendente Mariano Gaido anunció una nueva obra en Altos del Limay con una inversión millonaria. Foto: gentileza.

Según el intendente, buena parte de la obra es subterránea, lo que representa un desafío técnico adicional. “Gran parte de la infraestructura no se ve porque va por tierra”, explicó.

Por debajo de la futura cinta asfáltica se instalará un sistema pluvial importante, además de las conexiones básicas que permitirán urbanizar en condiciones a Altos del Limay y alrededores.

De Saavedra a Anaya: cómo se integra el nuevo corredor vial

Gaido señaló que esta obra especial responde a una demanda de larga data por parte de las familias de la zona. “Estamos hablando de casi 5 kilómetros de avenida nueva que estamos desarrollando”, indicó.

Recordó también que este avance es posible gracias a etapas previas. «El año pasado inauguramos el sector de Saavedra con Lanín, ahora estamos desde el sector de arroyo Durán hacia lo que es Senguer y la continuidad sobre Anaya, que la habíamos inaugurado con Ignacio Rivas”, indicó.

En este sentido, el proyecto permitirá una circulación más ágil y segura en toda la zona sur de la ciudad.

“Vamos a dejar listas Saavedra, Ignacio Rivas y Anaya, generando corredores viales en condiciones óptimas para la circulación”, concluyó el mandatario.