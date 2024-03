Rioseco anunció obras de gas y pavimento a barrios de Cutral Co y señaló que «nos esperan meses muy difíciles»

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco anunció una serie de obras públicas, que incluyen una planta de gas natural para las zonas consideradas rurales y que fueron incorporadas como barrios: Filli Dei, Monte Hermoso y Colonia 2 de Abril. Además del pavimento para las barriadas más nuevas. Destacó que se avanzará con la construcción del colegio tecnológico y que se obtuvo la autorización para el parque solar fotovoltaico que ya está finalizado.

El jefe comunal cutralquense dejó inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias, en este caso, el noveno de su tercera administración municipal. En el Centro Cultural que lleva el nombre de su hermano, José, se llevó adelante la sesión que, luego del discurso, pasó a un cuarto intermedio.

En el momento de enumerar obras para este año, destacó la construcción del Colegio Tecnológico de la UTN que se levanta en el barrio Zani y cuya finalización se espera para el año próximo, por lo que confirmó su continuidad.

En cuanto al parque solar fotovoltaico que ya está terminado, dijo que en 30 días puede estar inaugurado teniendo en cuenta que ayer consiguieron la autorización desde Cammesa para vender lo producido al sistema nacional.

El cuerpo de ediles casi en totalidad estuvo en la primera sesión de este 2024 (Foto: gentileza prensa)

Remarcó la tarea que llevó adelante su hermano José y que finalizarán con la construcción del restaurante, del Centro de Integración Infantil y el acceso oeste de la ciudad, por la Ruta 22. Subrayó que esto es posible porque «tiene superávit» y que se logra por una administración ordenada, y por «el esfuerzo de todos los vecinos de la localidad».

Puso énfasis en la educación y explicó que este año 300 estudiantes iniciarán su formación terciaria o universitaria. Al momento de detallar las obras públicas remarcó que en la zona de chacras se avanzará con la urbanización, y la dotación de gas y agua potable. «En 30 días vamos a lanzar la planta de gas para Monte Hermoso, Filli Dei y Colonia 2 de Abril», apuntó.

La pavimentación fue otro de los anuncios y remarcó que será para las nuevas zonas de Progreso, Brentana, Unión y Zani.

Explicó que la posibilidad de tener superavit permite al municipio «soberanía y autonomía» y «entre todos decidimos qué necesitamos en nuestro pueblo. Tenemos que bregar para que Argentina consiga la soberanía y también la provincia de Neuquén».

Sobre la situación nacional, Rioseco subrayó que Argentina atraviesa un «momento histórico» particular, con un cambio de paradigma, que tiene vaivenes en lo económico, social y político.

«A ese cambio tenemos que adaptarnos» y apeló a que entre todos «tenemos que defender la democracia y el federalismo. Argentina hay que tener mucha solidaridad para gobernar, y si no se tiene la sensibilidad y la visión geográfica, estratégica y geopolítica es difícil que la Argentina pueda estar integrada y soberana», destacó.

En cuanto a la ciudad, en este contexto dijo que hubo una «lucha para no ser olvidados ni puenteados» y refirió que en Cutral Co «hemos dado testimonio para no bajar los brazos y que haya una distrubución justa de los recursos».

Rioseco avizoró meses «muy difíciles y tenemos que estar preparados para eso». Sin embargo, destacó que «hemos conseguido un rumbo económico y político que nos pone a la vanguardia de las gestiones», dijo.

Antes de su discurso, se emitió un video donde se pudo observar el estado de las obras ejecutadas y las que están en marcha. La sesión se reanudará el próximo jueves, a las 10.