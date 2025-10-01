Se larga la megaobra del estacionamiento subterráneo en Neuquén: habrá espacio para 800 vehículos

«Esta semana está arrancando«, dijo el secretario de infraestructura municipal Alejandro Nicola. Fue su respuesta al ser consultado por la obra del estacionamiento subterráneo en Neuquén, que dará sus primeros pasos con los movimientos de suelo iniciales y el cerramiento del predio, ubicado a la vera de uno de los principales accesos que tiene la capital si se llega desde el norte.

La obra, adjudicada a la constructora local Omega, incluye también la construcción de un polo gastronómico, que funcionará en el último de los tres niveles que en total tendrá el complejo.

Estacionamiento subterráneo en Neuquén: contrato firmado para la obra

El funcionario habló Diario RÍO NEGRO sobre el estado de las gestiones y confirmó que esta semana se otorgó el permiso de construcción, con el cual ya se podrá intervenir en el lugar, rodeado por las calles Salta, 9 de Julio y Antártida Argentina.

La firma del contrato, explicó, se materializó «hace unos 15 días», lo que aceleró el inicio de los trabajos, que, una vez culminados, generarán casi 800 nuevas plazas para estacionar.

Nicola indicó que para la concreción de esta iniciativa se debieron enviar «ordenanzas especiales», ya que las tierras estaban tipificadas como tres espacios verdes separados: la plaza de la Diversidad por el norte, la plaza de Mujer en el sur y lo que queda de la antigua rotonda Ángel Dalla Vallentina, en el centro.

El cartel de obra, hoy vandalizado. Foto: Cecilia Maletti.

En esta última porción del terreno se iniciarán las excavaciones. Antes, se debió enviar una nueva ordenanza, que fue aprobada en el Deliberante, para unificar los tres espacios, convertirlos en el parque de la Confluencia y habilitar la construcción de un desarrollo como este.

El proyecto ejecutivo del estacionamiento «está a un 99%», dijo Nicola. En cuanto al polo gastronómico, manifestó que todavía «restan algunos detalles de diseño», aunque también quedaría listo antes de fin de año.

Los primeros pasos de la obra en el acceso norte de Neuquén: ¿habrá cortes de tránsito?

Lo primero que se hará, posiblemente desde este miércoles, será el cerramiento del lote. Luego se avanzará con las primeras excavaciones. Las tareas, indicó el responsable de Infraestructura, no demandarán cortes de tránsito o algún tipo de desvío, al menos, en un primer momento.

«Toda la obra va a ser interna, como cuando se construye un edificio en el centro. Ocasionalmente puede pasar que intervenga una grúa o un camión mixer, pero no mucho más que eso«, añadió.

A la playa de estacionamiento se podrá ingresar por dos accesos. Uno estará sobre la calle Salta y será para el nivel inferior, es decir, subterráneo. El otro se ubicará en 9 de Julio, que, al estar a una altura superior, llevará al nivel medio de la edificación. Finalmente, sobre ambas cocheras, estará el polo gastronómico, que funcionará como una suerte de shopping a cielo abierto.

El proyecto se realizará sobre la también conocida rotonda de Pirkas. Foto: Cecilia Maletti.

Nicola destacó, sobre todo, la generación de nuevos sitios para estacionar. Lo hizo al establecer una relación entre la falta de espacios de aparcamiento y la cantidad de autos que, a diario, llegan a Neuquén. «Recibimos por lo menos 150.000 vehículos por día, y esto contando los ingresos que tienen un pórtico de medición, por lo que estimamos que esa cifra puede ser todavía más alta», precisó.

Una licitación pública concesionada

El plazo de ejecución de la obra fue fijado en dos años, aunque es probable que los primeros sitios de aparcamiento estén antes.

La licitación, que fue pública y solo recibió un oferente, no solo se realizó por la construcción, sino también por la concesión del lugar.

De esta manera, la empresa que fue adjudicada estará a cargo de la obra y luego recuperará el dinero invertido con las ganancias que le deje la administración del estacionamiento y el polo gastronómico.

La concesión es por 30 años, periodo tras el cual todo el complejo volverá a manos del gobierno municipal.