Cuándo empieza la mega obra subterránea en Neuquén: tendrá 800 estacionamientos y un polo gastronómico

Una mega obra subterránea en el acceso norte de Neuquén está a punto de empezar a realizarse. El municipio de Neuquén confirmó que el proyecto está pre adjudicado y próximamente se oficializará la firma de contrato. En contacto con Diario RÍO NEGRO, el secretario de Planificación y Coordinación, Alejandro Nicola, informó detalles de la iniciativa que incluirá 800 estacionamientos nuevos y un polo gastronómico.

La obra aprovechará la formación de meseta en el sector para realizar estacionamientos en dos niveles y en la parte superior estará el sector de comidas.

El funcionario municipal detalló que en los próximos días se estará publicando el decreto de la licitación y posteriormente se estará firmando el contrato.

En este sentido, desde la municipalidad estiman que en un plazo de 10 días comenzarán los trabajos de movimiento de suelo en el espacio comprendido entre las calles Salta, Antártida Argentina y Diagonal 9 de Julio.

En el sector de la obra están ubicadas las plazas de la Diversidad y La Familia, y aún se conserva parte de la rotonda Ángel Dalla Vallentina.

Toda la zona deberá conservar estas tres identidades urbanas que desaparecerán a la vista cuando comience el soterramiento desde la avenida doctor Ramón -en el cruce vial por sobre la avenida Raúl Alfonsín- y la Antártida Argentina.

Si bien se aguarda un gran movimiento a partir de la realización de la obra, el funcionario aclaró que no habrá cortes de tránsito por este motivo.

Qué se sabe de la licitación de la mega obra subterránea en Neuquén

Nicola indicó que la licitación «no tiene monto» estimado, ya que la concesión no implica un «pago», sino que la empresa Omega «con la explotación de los servicios recupera la inversión».

La compañía, que fue la única que se presentó, tendrá 360 días -aproximadamente- para ejecutar los trabajos de la obra; y el contrato tendrá una duración de 30 años.

Si bien al término de la inversión la obra quedará en manos de la comuna, el estacionamiento subterráneo será gestionado completamente por la empresa, por lo que las tarifas estarán en manos del privado.