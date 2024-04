«Tenemos presupuesto para garantizar dos o tres meses más de puertas abiertas», dijo el rector de la UTN

El estado presupuestario en las universidades con los recortes aplicados por el gobierno nacional golpea también a la Universidad Tecnológica Nacional. En este contexto, el rector de la UTN, Rubén Soro, calificó de «muy grave» la situación y refirió que, en el caso de la institución que dirige, «podemos garantizar dos a tres meses de tener abiertas nuestras puertas». Soro estuvo en Cutral Co, donde recorrió la obra del colegio preuniversitario de la UTN que construye el municipio cutralquense.

La visita del rector, Rubén Soro, de la UTN a la sede de la facultad Regional del Neuquén, con asiento en la comarca petrolera, le permitió conocer el avance que tiene el edificio propio del colegio preuniversitario.

Sin embargo, el contexto nacional no fue ajeno a sus apreciaciones en su visita a Cutral Co. «Estamos todas en una situación muy grave, algunas dicen que pueden subsistir 30 días más abiertas, otras pueden un poco más», describió. El rector explicó que para el caso de UTN están en condiciones de garantizar «dos a tres meses de tener abiertas nuestras puertas».

Ejemplificó que el incremento que se advierte en las tarifas es muy superior al aumento que les otorgó Nación, en las partidas de gastos de funcionamiento para las universidades. «Tenemos un 70 % de aumento cuando tendría que haber sido mayor al 300 %»; mencionó solo en ese concepto.

El rector de la UTN, el decano de la FRN y el intendente Rioseco recorrieron la obra (Foto: Andrea Vazquez)

El rector explicó que, a la par del aumento de tarifas, los gastos de funcionamiento no se engrosan y hay achicamiento de los sueldos, lo que «hace muy difícil sostener la educación superior«. Soro refirió que las instituciones que integran el Consejo Interuniversitario (que son 57 aunque debieran ser 62 porque existen cinco que no se las quiere reconocer) están en las mismas condiciones.

Para Soro, el panorama no mejorará, a menos que exista un cambio en la mirada de parte del Ejecutivo nacional. Al contrario, a su entender, la situación se agravará con los sueldos de los docentes y los no docentes. «En cualquier momento entrarán en conflicto y en paro. Ahí posiblemente nuestros jóvenes se darán cuenta que militar ya no es por las redes, sino donde uno tiene el sentimiento de la educación superior», subrayó.

En su visión, el estudiantado todavía «no visualiza la gravedad, pero cuando les toque el momento que se den cuenta, posiblemenete venga otro tipo de reclamo». Soro se mostró esperanzado en que se pueda valorar la educación superior, y que se les otorgue a través del Ejecutivo, de los diputados y senadores, el «presupuesto que necesitamos para funcionar en educación, en ciencia, en tecnología y en extensión».

En este momento, el rector subrayó que las universidades permanencen abiertas, los profesores no están en conflicto, y lo mismo los no docentes, por lo que todavía no hay movilización por parte del alumnado.

El edificio propio se encuentra a escasos metros de la Ruta 22, hacia la salida oeste (Foto: Andrea Vazquez)

Soros marcó la diferencia entre Nación y lo que ocurre en Cutral Co, donde el municipio tomó el compromiso de continuar con la obra del edificio propio para el Colegio Tecnológico preuniversitario. Este edificio tenía un 20 % de avance con fondos de Nación. Sin embargo, la actual gestión del presidente Javier Milei interrumpió el envío del dinero y la obra estaba pendiente.

La comuna cutralquense, a cargo de Ramón Rioseco tomó la decisión de avanzar y adelantó que deberá estar finalizada para septiembre de este año.

«Tenemos 30 sedes y somos la única universidad federal en todo el país. Se paró la obra pública y encontramos aquí que hay políticas municipales, que deciden apostar por la educación, invertir en educación es muy gratificante», concluyó el rector que recorrió los trabajos. Anheló que en los otros lugares donde los trabajos quedaron en pausa, puedan retomarse y concluirse.

Un edificio propio para el 2024

Se trata de una construcción de 3 mil metros cuadrados con 15 aulas y dependencias para el dictado de las clases. En la actualidad, esta escuela preuniversitaria tiene hasta 3° año y funciona en un edificio prestado. Cada año tiene una matrícula de 75 alumnos. Desde que empezó a funcionar en 2022, no hubo casi desgranamiento en la población estudiantil.

Soro mencionó que el decano Liscovsky es «el responsable de que nos pidan escuelas de este tipo porque fueron quienes la idearon y que esté concatenado la educación media con la superior, a través de la tecnología que es lo que necesita nuestro país». Consideró que se podrá hacer, si existe la posibilidad de conseguir presupuesto para generar escuelas de este tipo.

Se espera que esté finalizada en septiembre (Foto: Andrea Vazquez)

En tanto, el jefe comunal, Ramón Rioseco dijo que la obra se reactivó y se duplicará el personal. «Se terminará como lo dice el contrato. Si hay obras complementarias como el gimnasio, eso se verá, pero todo lo previsto se va a hacer porque tenemos una mirada distinta a la que tiene el gobierno nacional que se ha corrido», dijo.

Junto al rector Soro y Rioseco estuvieron el decano de la FRN, Pablo Liscovsky, la secretaria académica, Patricia González, que impulsó la propuesta pedagógica para el funcionamiento del colegio; y la secretaria de Hacienda del municipio, Noel Sanhueza. Las autoridades observaron el progreso de la edificación que se espera pueda estar finalizada para el ciclo lectivo 2025.