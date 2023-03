Tras el revés en el Concejo, Gennuso insiste en que logrará el cierre del basural de Bariloche

“Me comprometí a cerrar el vertedero en diciembre y lo voy a hacer”, pronunció el intendente Gustavo Gennuso, luego de que los concejales rechazaran su iniciativa para licitar la construcción de una nueva celda de disposición final en la sesión del último jueves.

“Pareciera que solo se trataba de la licitación de una celda, pero esto era solo el 10% de lo que estaba previsto licitarse. La licitación tenía como fin todo el trabajo que había que hacer para lograr el cierre del vertedero”, explicó Gennuso.

En la última sesión del 2022, los concejales establecieron el 4 de diciembre como fecha máxima de cierre para el basural a cielo abierto de Bariloche. “Te hacen la trampa de no darte los instrumentos, pero nosotros vamos a cerrar el vertedero porque cuando prometo algo, lo hago. Ya hay maquinaria trabajando. Contrataremos más maquinaria para avanzar y veremos qué nos falta para resolverlo”, indicó.

“En este contexto, ¿se llega a cerrar el vertedero en diciembre?”, preguntó este diario. “Sí, vamos a llegar”, respondió. Indicó que en el último tiempo, se realizó un arduo trabajo técnico. “Lo que no queremos es que, en el proceso de cierre, los lixiviados vayan a parar a las aguas de los lagos. La parte de la celda -que, insisto, es lo menor en esta licitación- era justamente para impedir eso. Hay todo un trabajo infernal que hay que hacer”, señaló.

Ante los ajustados plazos para alcanzar el cierre, Gennuso admitió que ya se trabaja en la remediación del vertedero. “No estamos quietos porque si esperábamos a que voten, no llegamos. Si uno va hoy al vertedero, va a ver que está muy saneado. Prácticamente ves la basura del día”, agregó.

Respecto al revés en el Concejo Municipal, Gennuso consideró que “es complicado cuando te piden que sanees el vertedero y después no quieren darte los instrumentos. Los que hablan no son personal técnico. Hay una intencionalidad política de no dejar avanzar en soluciones”.

Rechazo del escalafón

Por mayoría, el Concejo también rechazó el escalafón y la carrera administrativa para los trabajadores municipales de Bariloche, que llevó siete años de elaboración. “Si bien es algo interno del municipio, redunda en beneficios para el ciudadano. Apunta a un municipio más eficiente donde el personal se forma, se capacita y sigue una carrera administrativa. Para el empleado, no tener escalafon es una pérdida de derechos”, dijo.

Fue crítico respecto a los concejales de la oposición: “No puedo entender cómo sectores que se la dan de populares votan en contra de ampliar los derechos de los trabajadores. No leyeron el escalafón. Se amplían derechos. No se pierde ninguno”.

Aseguró que la iniciativa propone capacitaciones y ascensos, evitando la “discrecionalidad”. “¿Cómo asciende ahora un trabajador municipal? Por el favor del intendente o el Soyem que lo promueve. Siempre evité eso. Se debe ascender por capacidades. El escalafón da justicia”, señaló.

Por último, resaltó que el escalafón no tendría un impacto directo en su gobierno. “Para que tenga impacto van a pasar muchos años. Era proyectar un mejor municipio. Rechazarlo es miopía. Cobardía”, objetó.