Vecinos en alerta por un proyecto hotelero en el oeste de Bariloche

Referentes de las reservas naturales Laguna El Trébol y Morenito-Ezquerra, junto a vecinos de los barrios El Trébol y Llao Llao, manifestaron su rechazo al proyecto hotelero denominado Cauma, que pretende realizar un hotel cinco estrellas y un complejo de cabañas en una zona sensible y de alto valor ambiental en el oeste de Bariloche.

Las expresiones de alerta de los vecinos del oeste, especialmente de los barrios aledaños al proyecto Cauma, se reiteran desde hace dos años, pero ahora una resolución reciente firmada por el intendente Gustavo Gennuso, que ratifica el acuerdo con el privado para avanzar en el proyecto, motivó una nueva expresión de rechazo que será trasladada hoy a los concejales.

Los dirigentes vecinales consideran que la resolución 303-2023 firmada por Gennuso en febrero, mediante la cual se ratifica un convenio alcanzado con el privado Gonzalo navarro en abril del 2022, es “violatoria” de las ordenanzas que determinan el plan de manejo de las reservas naturales de la zona y el plan urbano ambiental que exigen participación ciudadana previa.

“Los planes de manejo de la Reservas Naturales Urbanas, exigen la participación vecinal, como lo determina la matriz de usos de las mismas y sus microcódigos urbanos. Para eso están las reuniones de comisión mixta, que esta gestión, como no ha sucedido con otras gestiones en los últimos 15 años, decidió soslayar”, cuestionaron los dirigentes vecinalistas y ambientalistas.

Consideran que en el caso del proyecto Cauma, asentado en un predio de la reserva urbana El Trébol, no se convocó a la comisión mixta para analizar el tema y consecuentemente entienden que es “ilegal” la aprobación.

También cuestionaron jornadas de participación ciudadana “pésimamente convocadas y con participación nula de los vecinos del oeste, realizadas para aparentar cumplir” con la normativa vigente del plan de desarrollo urbano ambiental del oeste,

Denunciaron que la presentación del proyecto Cauma “no fue una consulta a los vecinos, sino una campaña publicitaria y de promoción a favor de los inversores”. Agregaron que el hotel proyectado no tiene un camino de ingreso factible y “ameritaría una obra que no resistiría ningún estudio de factibilidad ambiental”.

“Es obvio que desde un principio, el objetivo era la instalación de esta obra monumental, y que ya había compromisos asumidos a priori, y que el llamado a la opinión de los vecinos fue una mascarada”, expresaron en una nota pública que hoy presentarán a los concejales.

Enumeraron que el proyecto cuestionado tendría una “voladura de un morro de piedra, el apeo indiscriminado del bosque protector y nativo ya realizado, la destrucción de un humedal” y suman las dificultades en el tránsito y el efecto en la flora, la fauna y los servicios.

Los vecinos plantearon que se exija al Tribunal de Contralor un sumario administrativo a funcionarios y exfuncionarios a cargo de las áreas por donde se trató el expediente del desarrollo privado; y que los concejales anulen el aval al emprendimiento.