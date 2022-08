Unas 25 personas tomaron terrenos en Centenario: hay custodia policial

Unas 25 personas tomaron terrenos ayer en Centenario, en la intersección de las calles Cavalli y Comodoro Rivadavia, en Vista Hermosa. Se mantiene una custodia policial en el lugar y no se permite el ingreso de elementos. Intervino Fiscalía.

«El número fue bajando, algunos optaron por retirarse, y ahora permanecen 10 personas«, indicó el coordinador de la Dirección Seguridad Neuquén, comisario inspector Sergio Ranguiman.

En el sector de bardas se habían asentado un grupo de 25 personas, entre adultos y niños.

Ranguiman dijo que con pallets y lonas construyeron un refugio, y limitaron terrenos con postes. Manifestó que las personas que están en el lugar señalaron que son un grupo de 45 familias «aunque ese número no se vio reflejado en el lugar».

Dijo que se los notificó y además en paralelo se entabló comunicación con autoridades del municipio de Centenario «para ponerlos en conocimiento y nos dijeron que el lugar pertenece al Municipio».

Luego se acercó una autoridad de Catastro, mantuvo conversaciones con los ocupantes, y se acordó que este lunes se realizará una reunión entre los vecinos que tomaron las tierras y autoridades del Ejecutivo. Ranguiman dijo que se les solicitó desde el Municipio a los ocupantes que acerquen un listado con las personas que reclaman tierras «para analizar cada situación en particular» .

En el lugar hay personal de Comisaría Quinta y del departamento de Seguridad Metropolitana «para evitar la consolidación de la toma».

Indicó que se trata de un lugar «no habitable porque está al pie de uno desagües aluvionales».

Dijo que el operativo se mantuvo durante la noche. Los qué quedan se están calefaccionando con maderas y pallets.

“Somos gente que trabaja, no podemos aguantar más el alquiler, el intendente nos dijo que no hay tierras y no nos dio más respuestas por eso vinimos y de acá no nos vamos a ir, no queremos perjudicar a nadie pero que nos entiendan”, dijo uno de los ocupantes en declaraciones al portal Centenario DIgital.

El coordinador de la Dirección Seguridad Neuquén sostuvo que se ha mantenido «una comunicación desde la policía con estas personas, en buenos términos».