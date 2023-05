Los precios para esquiar en Catedral: «Lo vuelven el centro de esquí más caro del país”

A poco más de un mes para el invierno, Catedral Alta Patagonia (Capsa) publicó el nuevo cuadro tarifario para esta temporada. La suba autorizada por el Ente Autárquico Municipal Fiscalizador de la Concesión del cerro alcanza el 192%, lo que supera la inflación interanual a abril pasado que fue del 108,8%.

Este año, el servicio diario que permite el acceso a todos los medios de elevación desde la apertura al cierre tendrá un valor de $29.000 para un adulto (el año pasado el costo era de $9.900); mientras que los menores (de 6 a 11 años) pagarán $24.100. La novedad es que los infantes (hasta los 5 años) no abonarán tarifa en ninguno de los casos.

Para la tarde rigen otros precios: el acceso a los medios desde las 13 -hasta el cierre- tendrá un valor de $25.000 para los adultos y $20.600 para los menores. La tarifa para el ski de fondo (el acceso a la Telecabina Amancay con equipo de fondo) es de $13.600 para los mayores y $11.300 para menores.

El año pasado la empresa concesionaria del cerro decidió eliminar los valores distintivos de alta, media y baja temporada y estableció una “temporada única”.

El reciente cuadro tarifario generó alarma entre los instructores de esquí que consideran que, en este momento de decisión del destino para las vacaciones de invierno, muchas familias podrían elegir otros centros de nieve más económicos.

El cerro Chapelco en San Martín de los Andes congeló los precios hasta el 30 de mayo. El pase diario de temporada baja cuesta $13.600 para los mayores ($10.900 para menores), en temporada media ese valor asciende a $15.300 ($12.200, los menores) y en temporada alta, el costo es de $17.000 ($13.600, menores).

El cuadro tarifario vigente de Chapelco muestra un incremento de entre el 120 y 151% respecto a los valores de la temporada 2022, cuando cobraron 7.700 y 6.100 pesos por el pase diario en temporada alta (mayores y menores respectivamente) y de 5.400 y 4.300 pesos en temporada baja.

El cerro Bayo vende el pase diario para la temporada baja a $13.800 mayores ($10.800 para menores), mientras que cobra $15.200 ($12.000 menores) el de media temporada y $19.000 ($14.900 menores) el de alta. Las subas van desde el 166% hasta más del 200% respecto al invierno 2022.

En el cerro Perito Moreno en El Bolsón, un pase por 3 días para julio sale $29.700 ($26.730 menores) y por 7 días $57.750 mayores ($51.980 menores).

Cuestionamientos

El instructor de esquí Néstor López Dávalos opinó que el aumento de la tarifa del cerro Catedral “lo vuelve el centro de esquí más caro del país”. “La diferencia es gigantesca. Nos preocupa despegarnos tanto del mercado. Y el aumento es mayor a lo que se dice porque eliminaron el pase principiante que implicaba un descuento del 20%”, destacó.

Explicó que históricamente, el pase para principiantes incentivaba al público no esquiador ya que abarataba los costos. “Es algo más económico porque está pensado para que pruebe, experimente y sepa si le gusta. El 80% del público que visita el Catedral por primera vez no es esquiador. Entonces, no considera gastar tanto dinero de golpe en algo que quizás no le guste. El fanático, en cambio, ya está entregado”, aclaró López Dávalos.

Respaldó la eliminación del pase para los chicos hasta 5 años aunque advirtió que no es tanta la cantidad de niños que concurren al cerro.

“Catedral se puso muy caro y nos preocupa la temporada. No se justifica tanta diferencia. Hoy la gente decide su viaje en función de los precios. Perfectamente, puede cambiar el rumbo de su viaje por un impacto tan grande como este. Quizás en el paquete total no tiene tanta incidencia, pero molesta a los ojos”, señaló López Dávalos.

El instructor planteó que Bariloche “es un centro de esquí masivo y como tal debe ofrecer precios accesibles. No te podes salir del mercado y tener una diferencia tan grande”.

Otro instructor de esquí, Elio Claudio Aciar, objetó al aumento del 200%: “Es disparatado. Las clases y los alquileres de equipos estarán carísimos porque todo sube de acuerdo al pase diario. Va a estar duro”.

Sin embargo, destacó la inversión que lleva adelante Capsa en el cerro Catedral. “Se inauguran dos sillas nuevas que agilizarán la movilidad desde la base y habrá nieve artificial hasta la base. Hacía años que no se veía semejante inversión”, indicó. Y agregó: “La gente siempre viene a Bariloche. Más allá de los precios en otros centros de esquí, no se pueden comparar con Catedral por lo grande, la cantidad de pistas y los servicios”.

270 dólares por día

Según la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche, una familia tipo necesitará entre $50.000 y 70.000 por día para pagar el alojamiento durante las vacaciones de invierno, a los que sumará el día de esquí estimado en 58 mil pesos (si los niños son menores de 5 años) y gastará alrededor de $24.000 pesos en un restaurante.

“Hablamos de un total de $132.000 por día, unos 270 dólares. Un gasto promedio por persona de 67,50 dólares”, estimó Martín Lago, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche.

El empresario consideró que la tarifa diaria del cerro a $29.000 es “una apuesta y un riesgo”. “Fijar hoy el valor de un servicio que se presta hasta octubre, en un momento en el que la inflación está muy marcada, lo pone en una condición de desventaja frente a otros centros de esquí que pueden ir corrigiendo la tarifa”, opinó.

Lago descartó que la tarifa sea elevada ya que puntualizó que “está en el orden de los 60 dólares, dentro de los valores históricos”.

Valoró como una política acertada la decisión de Capsa de no cobrar el pase a los menores de 5 años que quedaron liberados. “Nos pone en una situación ventajosa y nos permite pelear un segmento que nos es medio esquivo: el público familiar, acotó Lago.

Respecto a las obras que Capsa debe ejecutar en el marco del contrato por la prórroga de la concesión, Lago afirmó que el centro de esquí “pegó un salto de calidad”. “Hoy, Capsa avanza en obras que están por fuera de lo comprometido. La modernización supera lo acordado. El resto de los centros están atrasados en infraestructura una década como mínimo. Eso nos pone en un lugar distinto”, señaló.

Afirmó que las condiciones de Catedral hoy dan certeza respecto de la fecha de apertura estimada para el 15 de junio. “Ya no dependemos de las precipitaciones ya que puede elaborar su propia nieve. Esto nos pone en un escenario positivo. El resto de los centros de esquí no tienen certeza de cuándo podrán abrir. Hoy quien busque el producto nieve tiene una fecha concreta en Bariloche”, indicó.